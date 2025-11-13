Las selecciones de Guatemala y Panamá disputarán este jueves 13 de noviembre (9 p.m. ET / 6 p.m. PT, en Estados Unidos) un duelo decisivo por las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026. En el estadio Manuel Felipe Carrera, la Azul y Blanco se juega su última carta ante un rival directo: una derrota podría dejarla fuera del sueño mundialista, mientras que una victoria la acercaría a una clasificación histórica que ilusiona a todo un país. ¿Quieres ver la transmisión del partido gratis por streaming online? La app Concacaf Go se encargará de emitir la señal del juego clave en el extranjero. Aquí te explicamos los pasos que debemos seguir y la información previa del cotejo.

Guatemala llega al encuentro con la presión de responder ante su gente, después de un arranque irregular en la tercera ronda final de la eliminatoria de la Concacaf. Dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, la selección ocupa el tercer lugar del Grupo A con cinco puntos, uno menos que Panamá y Surinam, los actuales líderes. La obligación de sumar de a tres es clara si quiere mantener viva la posibilidad de asistir por primera vez a una Copa del Mundo.

Enfrente estará Panamá, una selección más experimentada, conducida por el danés Thomas Christiansen, que busca consolidar su paso hacia su segundo mundial tras su debut en Rusia 2018. Los canaleros, que empataron 1-1 con Guatemala el pasado 8 de septiembre en el estadio Rommel Fernández, saben que una victoria los pondría con un pie en el torneo de 2026 y reforzaría su condición de favoritos del grupo.

El estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como El Trébol, promete vivir una noche vibrante. Miles de aficionados guatemaltecos teñirán las gradas de azul y blanco, impulsados por la ilusión de ver a su selección competir en la máxima cita del fútbol por primera vez. El sueño mundialista está a solo 180 minutos de distancia y el primer paso se define este jueves bajo la mirada expectante de todo el país.

¿Cómo ver Concacaf Go EN VIVO, Guatemala vs. Panamá por las Eliminatorias Concacaf 2025?

Estos son los pasos que debes seguir para poder ver el partido entre Guatemala y Panamá por la fecha 5 del Grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026 por la app de Concacaf Go en YouTube.

Ingresa a la web oficial de Concacaf GO o descarga la aplicación Concacaf Official desde Google Play Store o App Store.​

o descarga la aplicación Concacaf Official desde Google Play Store o App Store.​ En la aplicación o en la web, busca la sección de partidos en vivo o próximos eventos.​

Algunos encuentros pueden requerir registro; sigue los pasos de la app para crear una cuenta si es necesario.​

Si un evento está restringido geográficamente, puedes usar una VPN para acceder como si estuvieras en otro país, según el horario y derechos de transmisión.​

¿En qué dispositivos puedo ver Concacaf Go?

Smartphones y tablets (iOS, Android)

Apple TV y Android TV

Roku y Chromecast (en algunos eventos)

Computadoras de escritorio y portátiles vía navegador web.

Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Panamá por las Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : Jueves 13 de noviembre de 2025

: Jueves 13 de noviembre de 2025 Partido : Guatemala vs. Panamá, por las Eliminatorias Concacaf 2025

: Guatemala vs. Panamá, por las Eliminatorias Concacaf 2025 Hora : 20:00 de Ciudad de Guatemala (21:00 de Ciudad de Panamá; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT)

: 20:00 de Ciudad de Guatemala (21:00 de Ciudad de Panamá; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) Canal : TiGo Sports, Telemundo Deportes Ahora, RPC TV, Telemetro y TV MAX

: TiGo Sports, Telemundo Deportes Ahora, RPC TV, Telemetro y TV MAX Streaming : Concacaf Go, Peacock TV, Paramount+, TiGo Sports App y TVN

: Concacaf Go, Peacock TV, Paramount+, TiGo Sports App y TVN Estadio: Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala