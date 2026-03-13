¡El poder de Quisqueya choca contra la disciplina asiática en un duelo de vida o muerte! Si buscas cómo mirar República Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO GRATIS este viernes 13 de marzo a las 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT , no te pierdas este vibrante cruce de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de la señal de Coral 39 en TV abierta y mediante la plataforma Béisbol Play Online. La escuadra dominicana, considerada la ofensiva más temible del torneo por su arsenal de estrellas de MLB, se medirá ante una Corea que llega con el bate encendido y lista para una guerra de batazos en el loanDepot Park de Miami. Aunque el estelar Christopher Sánchez, subcampeón del Cy Young, abrirá por los quisqueyanos para frenar a figuras coreanas como Moon Bo-gyeong y Kim Do-yeong, su reciente inestabilidad abre la puerta a un juego de alta tensión y mucho “Plátano Power”.

¿Cómo ver Coral 39 EN VIVO GRATIS, juego República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Para ver Coral 39 en vivo desde la República Dominicana, tienes varias opciones dependiendo de si prefieres televisión tradicional o plataformas digitales :

Televisión Abierta y Cable Opciones en Línea y Streaming Señal Abierta: Puedes sintonizarlo de forma gratuita a través de la señal UHF en el Canal 39 o mediante la señal digital ATSC en el Canal 39.1. Sitio Web Oficial: El canal suele ofrecer una sección de transmisión en su portal oficial dentro de la red de Telesistema 11. Sistemas de Cable: Coral 39 está incluido en la mayoría de las parrillas de programación de los proveedores de cable locales en el país. Aplicaciones Móviles: Existen aplicaciones en Google Play Store que agrupan diversos canales dominicanos, incluyendo Coral 39, para verlos desde el celular.

¿Cómo ver el partido República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en RD?

El juego República Dominicana vs. Corea del Sur del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se podrá ver en TV abierta por Coral 39 en RD, y online por Disney+ y Béisbol Play (este último de pago).

TV abierta (Grupo de Medios Panorama) Streaming oficial VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39.​ Página web de VTV Canal 32 (transmisión online para RD), Béisbol Play (requiere registrarse y comprar un pase) y Disney+ (en Latinoamérica, incluyendo RD).

Datos clave del partido República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026.​

Fase: Cuartos de final.

Partido: Corea del Sur vs. República Dominicana.

Sede: loanDepot park, Miami.​

Fecha: viernes 13 de marzo de 2026.

Hora: 6:30 p.m. ET (5:30 p.m. CDMX, 7:30 p.m. aprox. en RD).​