¿Quieres ver República Dominicana vs. Estados Unidos EN VIVO y GRATIS este domingo 15 de marzo a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT ? Este partidazo de semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se podrá seguir en señal abierta por Coral 39 y en streaming legal a través de la plataforma oficial Béisbol Play Online, autorizada para la transmisión del torneo según la organización del World Baseball Classic y las ligas asociadas.

La selección dominicana, catalogada por analistas de MLB como la ofensiva más temible del campeonato por su lineup de superestrellas de Grandes Ligas, aplastó a Corea del Sur para aumentar sus cifras ofensivas de élite en esta edición del torneo y llega con la moral al tope para enfrentar al Team USA, que viene de imponerse a Canadá en una edición más del clásico norteamericano. El duelo se jugará en el loanDepot park de Miami, una de las sedes oficiales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y escenario perfecto para un verdadero choque de poder a poder.

¿Cómo ver Coral 39 EN VIVO GRATIS, juego de República Dominicana (RD) vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Para ver Coral 39 en vivo desde la República Dominicana, tienes varias opciones dependiendo de si prefieres televisión tradicional o plataformas digitales :

Televisión Abierta y Cable Opciones en Línea y Streaming Señal Abierta: Puedes sintonizarlo de forma gratuita a través de la señal UHF en el Canal 39 o mediante la señal digital ATSC en el Canal 39.1. Sitio Web Oficial: El canal suele ofrecer una sección de transmisión en su portal oficial dentro de la red de Telesistema 11. Sistemas de Cable: Coral 39 está incluido en la mayoría de las parrillas de programación de los proveedores de cable locales en el país. Aplicaciones Móviles: Existen aplicaciones en Google Play Store que agrupan diversos canales dominicanos, incluyendo Coral 39, para verlos desde el celular.

¿Cómo ver el partido República Dominicana (RD) vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en RD?

El juego República Dominicana vs. Estados Unidos por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se podrá ver en TV abierta por Coral 39 en RD, y online por Disney+ y Béisbol Play (este último de pago).

TV abierta (Grupo de Medios Panorama) Streaming oficial VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39.​ Página web de VTV Canal 32 (transmisión online para RD), Béisbol Play (requiere registrarse y comprar un pase) y Disney+ (en Latinoamérica, incluyendo RD).

Datos clave del partido República Dominicana (RD) vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026.​

Fase: Semifinales

Partido: República Dominicana vs. Estados Unidos

Sede: loanDepot park, Miami.​

Fecha: Domingo, 15 de marzo de 2026.

Hora: 8:00 p.m. ET y hora de Santo Domingo (6:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX).​