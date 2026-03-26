Tras vencer 2-1 a Surinam gracias a los goles de Paniagua y Terceros, en un partido emocionante, Bolivia accedió a la final del Repechaje Internacional, donde disputará el boleto definitivo para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El rival de La Verde será la selección de Irak, en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México). En este artículo te contamos todos los detalles del encuentro, como los horarios y los canales de transmisión, según el país donde te encuentres.

¿Cuándo es y a qué hora juegan Bolivia vs. Irak por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El duelo entre Bolivia e Irak se disputará este martes 31 de marzo, a partir de las 23:00 horas de La Paz , en el Estadio BBVA de Monterrey. A continuación, te indicamos el resto de husos horarios para que puedas verlo en tu región:

Horarios en el mundo

21:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras.

22:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

23:00 horas en Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Cuba.

00:00 horas del miércoles 1 de abril en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

04:00 horas en España, Italia, Alemania y Francia.

En Estados Unidos

11 p.m. ET

10 p.m. CT

9 p.m. MT

8 p.m. PT

¿Dónde ver el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por el repechaje a la Copa Mundial 2026?

La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del Bolivia vs. Irak por el repechaje a la Copa Mundial 2026, en territorio boliviano, estará a cargo de Bolivia TV, Entel TV Smart, TuVes, Tigo Sports, FBF Play y Fútbol Canal.

Si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el Bolivia vs. Irak en Fanatiz, Fox Sports 1, fuboTV, Peacock TV, FoxSports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora.