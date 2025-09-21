La expectativa crece entre la comunidad científica y los amantes de la astronomía ante la llegada de un eclipse solar total que quedará en la historia. En su punto máximo, el fenómeno alcanzará los 6 minutos y 22 segundos de duración, lo que lo convierte en uno de los más prolongados jamás registrados, solo por detrás del eclipse del 11 de julio de 1991. El espectáculo, visible en distintos países del planeta, ha sido confirmado por un reciente informe de la NASA.

¿Cuándo sucederá el eclipse solar total más largo del siglo?

Según la NASA, el eclipse solar total más largo del siglo tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, una fecha que permitirá a los entusiastas de la astronomía prepararse con tiempo. Será la oportunidad ideal para adquirir equipos de observación adecuados, como telescopios de última generación o lentes prismáticos con certificación ISO 12312-2, diseñados para proteger la vista. Además, se recomienda planificar viajes hacia zonas alejadas del ruido y de la contaminación lumínica para disfrutar del fenómeno en todo su esplendor.

Tipo de eclipse: Eclipse solar total

Fecha: 02 de agosto de 2027

Tiempo de duración: 6 minutos y 22 segundos

Fuente: NASA

El último eclipse solar que se registró en la Tierra ocurrió el 8 de abril de 2024 con un tiempo de duración de 4 minutos y 28 segundos que se puedo ver en países como Estados Unidos, México y Canadá durante su trayectoria.

¿Cómo y dónde observar el eclipse solar más largo del siglo?

El próximo 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total que ha sido catalogado por la NASA como el más extenso del siglo XXI. Este evento astronómico será visible en distintas regiones del mundo, con fases parciales en Europa, África y el sur de Asia. Los países que tendrán la oportunidad de registrarlo son:

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Trayectoria del eclipse solar

La trayectoria de la umbra lunar comenzará en el océano Atlántico, desplazándose posteriormente hacia el norte de África, cubriendo naciones como Marruecos, Túnez, Libia y Egipto. El fenómeno proseguirá por la península arábiga, atravesando Arabia Saudita y Yemen, antes de concluir sobre el océano Índico.

De acuerdo con los cálculos astronómicos, el punto de mayor duración se registrará en Luxor, Egipto, donde la fase de totalidad alcanzará los 6 minutos y 23 segundos. Este valor excede considerablemente la media de eclipses solares totales, cuya duración suele oscilar entre 2 y 4 minutos, lo que convierte a este evento en un caso excepcional para el estudio de la dinámica solar y la interacción entre la luz solar y la atmósfera terrestre.

¿A qué hora se dará el próximo eclipse del 21 de septiembre de 2025?

El fenómeno tendrá una duración aproximada de cuatro horas, entre las 17:29 y 21:53 horas (TU). Sin embargo, la hora exacta varía según la ubicación de cada país.

Horarios estimados por país (UTC convertida a hora local):

País / Región Inicio del eclipse Punto máximo Fin del eclipse Estados Unidos 1:29 pm ET / 10:29 am PT 3:41 pm ET / 12:41 pm PT 5:53 pm ET / 2:53 pm PT México 11:29 13:41 15:53 Perú / Ecuador / Colombia / Panamá 12:29 14:41 16:53 Rep. Dominicana / Puerto Rico / Cuba / Venezuela 13:29 15:41 17:53 Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay / Brasil 14:29 16:41 18:53 Reino Unido 18:29 20:41 22:53 España 19:29 21:41 23:53

Países donde será visible directamente

Aunque muchos países de América y Europa no podrán observarlo a simple vista, sí habrá regiones privilegiadas:

Nueva Zelanda (Auckland, Christchurch, Isla Stewart) – entre 61% y 73% de cobertura solar.

– entre 61% y 73% de cobertura solar. Australia (Isla Macquarie) – hasta un 78% de cobertura.

– hasta un 78% de cobertura. Antártida (Estaciones Zucchelli y McMurdo) – entre 69% y 72%.

Cómo ver el eclipse solar online

Para quienes estén en regiones donde no será visible, el evento podrá seguirse en transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Time and Date, que iniciará media hora antes del comienzo.

¿Qué es un eclipse solar parcial?

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero sin una alineación perfecta. Esto provoca que el astro rey se vea cubierto solo en una fracción, creando la clásica forma de “medialuna” luminosa.

Es importante recordar que no se debe mirar el Sol a simple vista, incluso durante un eclipse parcial. La observación segura requiere gafas con filtro solar certificado (ISO 12312-2) o métodos indirectos como proyectores estenopeicos.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuándo es el eclipse? Domingo 21 de septiembre de 2025.

Domingo 21 de septiembre de 2025. ¿Dónde será visible? Principalmente en Nueva Zelanda, parte de Australia, la Antártida y el Pacífico Sur.

Principalmente en Nueva Zelanda, parte de Australia, la Antártida y el Pacífico Sur. ¿Se verá en América y Europa? No de forma directa; solo mediante transmisiones online.

No de forma directa; solo mediante transmisiones online. ¿Cuánto dura? Aproximadamente 4 horas en total.

Aproximadamente 4 horas en total. ¿Es seguro verlo sin protección? No. Se necesitan filtros solares certificados.

No. Se necesitan filtros solares certificados. ¿Habrá otro eclipse pronto? Sí, el próximo solar ocurrirá en 2026.