Tras vencer 2-1 a Surinam gracias a los goles de Paniagua y Terceros, en un partido emocionante, Bolivia accedió a la final del Repechaje Internacional, donde disputará el boleto definitivo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Irak . La Verde buscará la tan ansiada clasificación en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México). En este artículo te contamos todos los detalles del encuentro, como los horarios y los canales de transmisión, según el país donde te encuentres.

¿Cuándo es y a qué hora juegan Bolivia vs. Irak por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El duelo entre Bolivia e Irak se disputará este martes 31 de marzo, a partir de las 23:00 horas de La Paz , en el Estadio BBVA de Monterrey. A continuación, te indicamos el resto de husos horarios para que puedas verlo en tu región:

Horarios en el mundo

21:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras.

22:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

23:00 horas en Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Cuba.

00:00 horas del miércoles 1 de abril en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

04:00 horas en España, Italia, Alemania y Francia.

En Estados Unidos

11 p.m. ET

10 p.m. CT

9 p.m. MT

8 p.m. PT

¿Dónde ver el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por el repechaje a la Copa Mundial 2026?

La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del Bolivia vs. Irak por el repechaje a la Copa Mundial 2026, en territorio boliviano, estará a cargo de Bolivia TV, Entel TV Smart, TuVes, Tigo Sports, FBF Play y Fútbol Canal.

Si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el Bolivia vs. Irak en Fanatiz, Fox Sports 1, fuboTV, Peacock TV, FoxSports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora.