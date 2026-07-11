Llegó el momento más esperado por los amantes de las artes marciales mixtas (MMA); después de cinco años, Conor McGregor (22-6) decidió salir de retiro para volver a ingresar al octágono y protagonizar UFC 329. The Notorious se medirá ante Max Holloway (27-9) en una revancha que promete ser de candela.

La última vez que vimos a Conor McGregor en acción fue ante Dustin Poirier (30-10), en un combate que cerraba la trilogía más tensa en la historia de UFC. Sin embargo, el enfrentamiento terminó de manera inesperada en los últimos segundos del primer asalto. Cuando el irlandés sufrió la fractura de tibia.

Desde el 11 de julio de 2021, Conor no volvió a protagonizar una pelea en UFC. Realizó un fuerte proceso de recuperación (tanto física como mental). Ahora, se le nota renovado, con ganas de seguir demostrando que es el número uno de este deporte.

Conor no solo subirá al octágono por amor al deporte, también recibirá una importante bolsa, como suele suceder en los eventos numerados de la UFC. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Cuánto ganará Conor McGregor por pelear en UFC 329?

Según estimaciones, Conor McGregor puede superar los 30 millones de dólares en ganancias totales, una cifra impulsada por su bolsa garantizada, el porcentaje correspondiente de las ventas de pago por evento (PPV), patrocinios y otros incentivos comerciales.

LAS VEGAS, NEVADA (UNITED STATES), 11/07/2026.- UFC 329 tonight: TV channel, live stream and start time for McGregor vs Holloway 2. Find out how to watch the highly anticipated rematch from anywhere in the world. PHOTO BY UFC.COM / UFC.COM

Forbes señaló que Conor obtuvo alrededor de 33 millones de dólares en su última pelea ante Dustin Poirier en 2021, por lo que diversos analistas consideran que su regreso podría igualar o incluso superar esa cantidad gracias al enorme interés que genera su regreso.

¿Cuánto ganará Max Holloway por pelear en UFC 329?

Marca dio una estimación sobre el monto que gana Holloway por pelear. Se considera que el hawaiano se lleva hasta 4 millones de dólares al sumar su pago garantizado, incentivos por PPV, patrocinadores y posibles bonificaciones por desempeño.

Se estima que por la pelea ante Conor McGregor recibirá el mayor monto en lo que va de su carrera. Es importante señalar que la UFC dejó de revelar los salarios de cada peleador.