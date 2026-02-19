Bad Bunny llega a los Premios Lo Nuestro 2026 como uno de los grandes protagonistas de la gala que se celebra este jueves 19 de febrero, encabezando la lista de artistas más nominados con un total de 10 candidaturas en distintas categorías generales, urbanas, pop/urbano y tropical. El puertorriqueño arriba al evento impulsado por el impacto de su álbum “Debí Tirar Más Fotos”, un proyecto que ya hizo historia al conquistar el Grammy a Álbum del Año y consolidarlo como la figura latina más influyente del momento. Su presencia en la ceremonia se perfila como uno de los grandes momentos de la noche, no solo por la expectativa en torno a sus posibles premios, sino también por su capacidad para marcar tendencia cada vez que pisa un escenario televisado de esta magnitud.

En esta edición, Bad Bunny compite con canciones clave de su reciente etapa, encabezadas por “DTMF”, candidata a Canción del Año general y también a Canción del Año - Pop/Urbano, además de “Qué Pasaría…” junto a Rauw Alejandro en la terna de Canción del Año - Urbano. A estas se suman colaboraciones como “Weltita” (nominada en La Mezcla Perfecta del Año), “Perfumito Nuevo” (Colaboración del Año - Urbano) y “Café con Ron” (Colaboración del Año - Tropical), además de la mención a su “No Me Quiero Ir de Aquí Residencia” dentro de Tour del Año. Esta combinación de temas le permite cubrir desde el trap y el reggaetón hasta fusiones tropicales, reforzando la imagen de un artista versátil que domina varias vertientes de la música latina actual.

El contexto con el que llega al certamen también se nutre de su historial previo en Premio Lo Nuestro, donde ya se ha posicionado como uno de los artistas más galardonados de los últimos años, alzándose en ediciones anteriores con múltiples trofeos que lo coronaron como figura central del género urbano dentro del show de Univision. A ese recorrido se suma ahora el impulso global que le dio “Debí Tirar Más Fotos”, disco que no solo domina varias categorías en Lo Nuestro (Álbum del Año y menciones ligadas a “DTMF”), sino que además llega respaldado por su victoria histórica en los Grammy 2026, lo que eleva el interés de la industria y del público por su desempeño en la gala de Miami. En este marco, cada una de sus nominaciones se lee como la extensión natural de un año de dominio absoluto en listas y premiaciones.

En cuanto a rivales, Bad Bunny comparte la cima de nominaciones con pesos pesados como Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro, quienes también suman 10 candidaturas cada uno y serán su competencia directa en apartados cruciales como Artista Premio Lo Nuestro del Año, Canción del Año y Álbum del Año. Además, se enfrenta a otros nombres de primer nivel como Karol G, Shakira, Maluma, Marc Anthony y Natti Natasha, que aparecen repetidamente en las categorías donde compiten sus canciones y colaboraciones. Este duelo entre estrellas convierte la participación de Bad Bunny en una especie de termómetro del momento actual de la música latina: si logra capitalizar varias de sus nominaciones, podría reafirmar su dominio absoluto de la escena; si no, el reparto de premios podría marcar un relevo o equilibrio entre las grandes figuras del año.

Nominaciones de Bad Bunny en Premio Lo Nuestro 2026

Categoría Rivales Canción (Álbum) ¿Ganó o perdió? Artista Premio Lo Nuestro Del Año Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos, Shakira — — Canción Del Año ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha, ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León, ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo, ‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos, ‘Latina Foreva’ - Karol G, ‘Me Jalo’ - Fuerza Regida & Grupo Frontera, ‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández, ‘Otra Noche (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell, ‘Soltera’ - Shakira ‘DTMF’ - Bad Bunny Ganó Álbum Del Año ‘¿Y Ahora Qué +?’ - Alejandro Sanz, ‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida, ‘Babylon Club’ - Danny Ocean, ‘Cosa Nuestra’ - Rauw Alejandro, ‘Eterno’ - Prince Royce, ‘Island Boyz’ - Myke Towers, ‘La Ciudad’ - Alleh & Yorghaki, ‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León, ‘Tropicoqueta’ - Karol G ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny Ganó La Mezcla Perfecta Del Año ‘Carteras Chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules, ‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís, ‘El Vino de Tu Boca’ - Alejandro Sanz & Carín León, ‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos, ‘Misterio’ - J Balvin & Gilberto Santa Rosa, ‘Que Me Quiera Ma’ - Marc Anthony & Wisin, ‘Sabes Qué Hora Es’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi, ‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler, ‘Súfrale’ - Grupo Firme & Gloria Trevi ‘Weltita’ - Bad Bunny & Chuwi — Tour Del Año ‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro, ‘De Rey a Rey’ - Alejandro Fernández, ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira, ‘Más Cerca de Ti Tour’ - Marco Antonio Solís, ‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná ‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’ - Bad Bunny — Artista Masculino Del Año - Urbano Arcángel, Beéle, Eladio Carrión, Feid, J Balvin, Myke Towers, Rauw Alejandro, Wisin, Yandel — — Canción Del Año - Urbano ‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal, ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee, ‘Hablame Claro’ - Yandel & Feid, ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, ‘Latina Foreva’ - Karol G, ‘Lo Caro Y Lo Bueno’ - Chencho Corleone, ‘Rio’ - J Balvin, ‘Romeo’ - Anitta, ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo ‘Qué Pasaría…’ - Rauw Alejandro & Bad Bunny — Colaboración Del Año - Urbano ‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd; ‘AMG’ - Eladio Carrión & Young Miko; ‘Doblexxó’ - J Balvin & Feid; ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums; ‘Luna’ - Wisin & Kapo; ‘Otra Noche (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell; ‘Pórtate Bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums; ‘Wells Fargo’ - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto; ‘Woahh’ - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent ‘Perfumito Nuevo’ - Bad Bunny & Rainao — Canción Del Año - Pop/Urbano ‘6 De Febrero’ - Aitana, ‘A.K.A’ - Mari La Carajita, ‘Cables Cruzados’ - Farruko, ‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro, ‘Cosas Pendientes’ - Maluma, ‘Sirenita’ - Ozuna, ‘Tengo Celos’ - Myke Towers, ‘Tocando el Cielo’ - Luis Fonsi, ‘Una Como Tu’ - Jay Wheeler ‘DTMF’ - Bad Bunny — Colaboración Del Año - Tropical ‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo, ‘La Diferente’ - Lenier & Gente De Zona, ‘La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche, ‘Me Muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy, ‘Nuestra Canción’ - Elvis Crespo & Jerry Rivera, ‘Repetimos’ - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell, ‘Venga Lo Que Venga’ - Fonseca & Rawayana, ‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia, ‘Volver (La Salsa)’ - Piso 21, Beéle & Marc Anthony ‘Café con Ron’ - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta —

Preguntas frecuentes sobre Bad Bunny en Premio Lo Nuestro 2026

¿Cuántas nominaciones tiene Bad Bunny en los Premios Lo Nuestro 2026?

Bad Bunny suma 10 nominaciones en la edición 2026 de Premio Lo Nuestro, compartiendo el liderato de candidaturas con Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro.

¿En qué categorías principales compite este año?

Está nominado en Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año por “DTMF” y Álbum Del Año por “Debí Tirar Más Fotos”, además de varias categorías urbanas, pop/urbano y tropical.

¿Qué canciones de Bad Bunny están nominadas en esta edición?

Entre los temas destacados figuran “DTMF”, “Qué Pasaría…” (con Rauw Alejandro), “Perfumito Nuevo”, “Weltita” y “Café con Ron”, cubriendo desde urbano hasta fusiones tropicales.

¿Cómo llega Bad Bunny a la gala de 2026?

Llega como uno de los artistas latinos del momento, respaldado por el éxito de “Debí Tirar Más Fotos”, que ya ganó el Grammy a Álbum del Año y lo consolidó como referencia global de la música en español.