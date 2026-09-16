Por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27, chocarán FC Barcelona - Racing en el Spotify Camp Nou este miércoles 16 de septiembre. El partido, que iniciará a las 3:30 pm ET y 1:30 pm en CDMX, apunta a ser emocionante. Si lo quieres mirar EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de DAZN. En las siguientes líneas te explicaré cómo.

El FC Barcelona - Racing por LaLiga 2026-27 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver DAZN EN DIRECTO, FC Barcelona - Racing por LaLiga?

En España, el FC Barcelona - Racing se verá en DAZN, en su plan Fútbol. El dial para sintonizar el compromiso es el siguiente:

En TV

DAZN LaLiga — Dial 55 de Movistar+ y Dial 113 de Orange TV

— Dial 55 de Movistar+ y Dial 113 de Orange TV DAZN LaLiga 2 — Dial 58 de Movistar+ y Dial 114 de Orange TV

— Dial 58 de Movistar+ y Dial 114 de Orange TV LaLiga TV Bar — Dial 300 de Movistar+

Por streaming

DAZN Spain

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¿Cuánto cuesta DAZN en España?

Para ver los partidos correspondientes a los derechos de DAZN, el usuario puede contratar DAZN FÚTBOL desde 19,99 euros al mes con compromiso anual, mientras que la modalidad mensual cuesta 29,99 euros al mes.

Mensual : 29,99 €/mes

: 29,99 €/mes Anual, pago mensual : 19,99 €/mes

: 19,99 €/mes Anual, pago único : 219,99 €/año

: 219,99 €/año Movistar Plus+: Precio según paquete contratado que incluya DAZN LaLiga.