El equipo de José Mourinho vuelve a la acción en LaLiga. Este sábado 12 de septiembre, no te pierdas el enfrentamiento de Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN DIRECTO por la señal de DAZN, canal que va a retransmitir el duelo desde el Estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 hora peninsular . Los merengues necesitan recuperarse tras la derrota sufrida ante Betis en la fecha pasada, para no perderle el paso al líder Barcelona, por lo que este juego será clave.

¿Dónde ver LALIGA 2026-27 EN DIRECTO en España?

Los aficionados en España podrán seguir la temporada LALIGA EA SPORTS 2026-27 a través de DAZN, Movistar Plus+ y Orange TV, los principales operadores que cuentan con los derechos de retransmisión. La competición comenzó el 15 de agosto de 2026 y contará con 38 jornadas hasta el 30 de mayo de 2027.

En el caso de DAZN, los suscriptores podrán disfrutar de 5 partidos por jornada durante 35 de las 38 jornadas, además del encuentro que se emita en abierto cada fecha. La plataforma también ofrece partidos en directo, repeticiones y contenido bajo demanda.

Opciones para ver LALIGA 2026-27 en España

DAZN

DAZN Fútbol

DAZN Premium

Movistar Plus+

Movistar LALIGA

Orange TV

Orange Fútbol

Aplicación oficial de DAZN

Web oficial de DAZN

Plataformas y aplicaciones de los operadores autorizados

¿En qué dispositivos puedo ver LALIGA 2026-27?

Los partidos de LALIGA 2026-27 pueden seguirse desde diferentes dispositivos compatibles con las plataformas de streaming, permitiendo disfrutar de los encuentros tanto en casa como fuera de ella.

Dispositivos compatibles con DAZN

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

iPad

PC

Ordenadores Mac

PlayStation

Xbox

DAZN permite acceder a los contenidos de LALIGA mediante dispositivos compatibles y navegadores web. Además, sus suscripciones de pago permiten utilizar el streaming en dos dispositivos simultáneamente dentro de la misma red.

¿Cuánto cuesta DAZN para ver LALIGA 2026-27 en España?

Para seguir los partidos de LALIGA incluidos en su oferta, los usuarios pueden contratar un plan de DAZN que tenga acceso a la competición. Actualmente, el plan Fútbol incluye LALIGA EA SPORTS, mientras que el plan Premium también ofrece estos encuentros junto con el resto de contenidos deportivos de DAZN.

Precio de DAZN para ver LALIGA 2026-27

DAZN Fútbol Según modalidad de suscripción DAZN Premium Según modalidad de suscripción LALIGA EA SPORTS 5 partidos en 35 jornadas + partido en abierto

Los precios pueden variar dependiendo de la modalidad contratada, promociones disponibles y condiciones de cada suscripción. DAZN señala que los planes Fútbol y Premium incluyen los partidos de LALIGA correspondientes a su oferta.

¿Cómo suscribirse para ver LALIGA 2026-27?

Para acceder a los partidos de LALIGA mediante DAZN, sigue estos pasos:

Accede a la plataforma oficial de DAZN España. Crea una cuenta utilizando tu correo electrónico. Selecciona un plan que incluya LALIGA 2026-27. Introduce un método de pago válido. Confirma la suscripción. Inicia sesión y busca el partido de LALIGA que quieras ver. Disfruta de la transmisión en directo o del contenido disponible bajo demanda.

Los usuarios que ya tengan un plan DAZN Fútbol o Premium compatible solamente deben iniciar sesión para acceder a los contenidos incluidos en su suscripción.

Ventajas de DAZN para ver LALIGA 2026-27

5 partidos de LALIGA en directo durante 35 de las 38 jornadas.

Partido en abierto de cada jornada.

Transmisiones en directo y bajo demanda.

Repeticiones de los encuentros.

Acceso desde múltiples dispositivos.

Cobertura y análisis de la competición.

Posibilidad de ver otros torneos y deportes incluidos en el plan.

Streaming desde Smart TV, móviles, tablets, consolas y ordenadores.