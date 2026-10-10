Este sábado 10 de octubre, Barcelona y Getafe se enfrentan hoy por la octava jornada de LaLiga en el Spotify Camp Nou desde las 18:30 horas (hora peninsular). Los azulgranas regresan a la cancha tras el parón por la fecha FIFA. Por el apretado calendario, Hansi Flick deberá gestionar los minutos de sus jugadores en el campo para evitar sobrecargas musculares o complejas lesiones. Lamine Yamal y Raphinha son sus principales referentes en la ofensiva, pero participaron con sus respectivas selecciones; por ello, su presencia ante los azulones es una incógnita.

Por su parte, Getafe se ubica en la octava casilla con ocho puntos. La noticia que más sonó en las últimas horas es el fichaje de Dani Carvajal. El lateral español tenía todo encaminado para firmar, pero el límite salarial fue un freno en mano que paralizó las negociaciones. El club considera que la experiencia del ex Real Madrid es la pieza que les permitirá dar el salto de calidad para pelear por los objetivos.

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BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/10/2026. Horarios y canales de transmisión para ver EN DIRECTO el partido de Barcelona vs. Getafe que juegan hoy en Spotify Camp Nou. FOTO: Imagen creada por Gemini.

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Horario, TV y dónde ver Barcelona vs. Getafe en directo por LaLiga

Fecha : Sábado 10 de octubre del 2026

: Sábado 10 de octubre del 2026 Partido : Barcelona vs. Getafe, por la jornada 8 de LaLiga 2025

: Barcelona vs. Getafe, por la jornada 8 de LaLiga 2025 Hora : 18:30 peninsular (17:30 en Islas Canarias)

: 18:30 peninsular (17:30 en Islas Canarias) Canal : DAZN

: DAZN Streaming : DAZN Spain y Movistar Plus

: DAZN Spain y Movistar Plus Estadio: Spotify Camp Nou (Cataluña)