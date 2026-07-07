Jorge Villanes
Jorge Villanes

Los octavos de final del prometen un duelo de alto nivel con el enfrentamiento entre , dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar la Copa del Mundo. El compromiso se disputará este martes 7 de julio en el Estadio Seattle y genera una enorme expectativa entre los amantes del fútbol.

Si te encuentras en España y quieres seguir el encuentro en vivo, DAZN será una de las principales alternativas para disfrutar de la transmisión online. En esta nota te contamos cómo acceder a la plataforma, las diferentes formas de verla en televisión o internet y los horarios oficiales del partido en distintos países.

¿Cómo ver DAZN online por TV o por internet?

Los aficionados en España podrán seguir el partido entre Argentina y Egipto mediante DAZN, plataforma de streaming deportivo que ofrece cobertura de importantes competiciones internacionales.

Estas son las principales maneras de ver DAZN en directo:

  • Desde la página web de DAZN: Ingresa a tu cuenta desde cualquier navegador compatible en computadoras o laptops.
  • Aplicación oficial de DAZN: Disponible para dispositivos Android, iPhone y iPad, permitiendo seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.
  • Smart TV: La aplicación está disponible en televisores inteligentes de marcas compatibles como Samsung, LG, Sony, Philips, Hisense y Android TV.
  • Dispositivos de streaming: Puedes acceder mediante Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV y otros equipos compatibles.
  • Consolas de videojuegos: DAZN también está disponible para PlayStation y Xbox compatibles.
  • Operadores de televisión asociados: Algunos proveedores de televisión de pago en España incluyen DAZN dentro de sus paquetes deportivos, por lo que también podrás acceder desde el decodificador del operador.

Para disfrutar del encuentro en alta calidad se recomienda contar con una conexión estable a internet y una suscripción activa a la plataforma.

¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto? Horarios por país

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará en los siguientes horarios:

PaísHora
México10:00
Guatemala10:00
Honduras10:00
El Salvador10:00
Nicaragua10:00
Costa Rica10:00
Panamá11:00
Colombia11:00
Perú11:00
Ecuador11:00
Estados Unidos (ET)12:00
Chile12:00
Venezuela12:00
Bolivia12:00
Paraguay13:00
Argentina13:00
Uruguay13:00
España (peninsular)18:00

¿Qué canales transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO por país?

La transmisión del partido entre Argentina y Egipto variará según el país. En España, DAZN será la plataforma encargada de emitir el encuentro por streaming, mientras que en Sudamérica también estará disponible mediante Disney+ Plan Premium. En Argentina y Colombia, además, el compromiso podrá verse por señal abierta.

PaísCanales y plataformas de transmisión
EspañaDAZN
ArgentinaTelefe (TV abierta), TV Pública (TV abierta), DIRECTV Sports, DGO,
Disney+ Plan Premium
ColombiaGol Caracol (TV abierta), Ditu, DIRECTV Sports y DGO
PerúDIRECTV Sports y DGO
ChileDIRECTV Sports y DGO
UruguayDIRECTV Sports y DGO
ParaguayTigo Sports
EcuadorDIRECTV Sports, DGO y Disney+ Plan Premium
VenezuelaDIRECTV Sports, DGO y Disney+ Plan Premium
BoliviaTigo Sports
MéxicoVix Premium
GuatemalaTigo Sports
HondurasTigo Sports
El SalvadorTigo Sports
NicaraguaTigo Sports
Costa RicaTigo Sports
PanamáTigo Sports
Estados UnidosFOX Sports (en inglés) y Telemundo / Universo (en español)
TV PUBLICA, TELEFE, TYC SPORTS, ESPN, DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Egipto por TV y Online | Mundial de Fútbol | VIDEO
Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, RTVE PLAY, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports y FS1. (VIDEO DE DSPORTS ARGENTINA EN X DE @DSportsAR)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC