Los octavos de final del Mundial 2026 prometen un duelo de alto nivel con el enfrentamiento entre Argentina y Egipto, dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar la Copa del Mundo. El compromiso se disputará este martes 7 de julio en el Estadio Seattle y genera una enorme expectativa entre los amantes del fútbol.
Si te encuentras en España y quieres seguir el encuentro en vivo, DAZN será una de las principales alternativas para disfrutar de la transmisión online. En esta nota te contamos cómo acceder a la plataforma, las diferentes formas de verla en televisión o internet y los horarios oficiales del partido en distintos países.
¿Cómo ver DAZN online por TV o por internet?
Los aficionados en España podrán seguir el partido entre Argentina y Egipto mediante DAZN, plataforma de streaming deportivo que ofrece cobertura de importantes competiciones internacionales.
Estas son las principales maneras de ver DAZN en directo:
- Desde la página web de DAZN: Ingresa a tu cuenta desde cualquier navegador compatible en computadoras o laptops.
- Aplicación oficial de DAZN: Disponible para dispositivos Android, iPhone y iPad, permitiendo seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.
- Smart TV: La aplicación está disponible en televisores inteligentes de marcas compatibles como Samsung, LG, Sony, Philips, Hisense y Android TV.
- Dispositivos de streaming: Puedes acceder mediante Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV y otros equipos compatibles.
- Consolas de videojuegos: DAZN también está disponible para PlayStation y Xbox compatibles.
- Operadores de televisión asociados: Algunos proveedores de televisión de pago en España incluyen DAZN dentro de sus paquetes deportivos, por lo que también podrás acceder desde el decodificador del operador.
Para disfrutar del encuentro en alta calidad se recomienda contar con una conexión estable a internet y una suscripción activa a la plataforma.
¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto? Horarios por país
Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará en los siguientes horarios:
|País
|Hora
|México
|10:00
|Guatemala
|10:00
|Honduras
|10:00
|El Salvador
|10:00
|Nicaragua
|10:00
|Costa Rica
|10:00
|Panamá
|11:00
|Colombia
|11:00
|Perú
|11:00
|Ecuador
|11:00
|Estados Unidos (ET)
|12:00
|Chile
|12:00
|Venezuela
|12:00
|Bolivia
|12:00
|Paraguay
|13:00
|Argentina
|13:00
|Uruguay
|13:00
|España (peninsular)
|18:00
¿Qué canales transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO por país?
La transmisión del partido entre Argentina y Egipto variará según el país. En España, DAZN será la plataforma encargada de emitir el encuentro por streaming, mientras que en Sudamérica también estará disponible mediante Disney+ Plan Premium. En Argentina y Colombia, además, el compromiso podrá verse por señal abierta.
|País
|Canales y plataformas de transmisión
|España
|DAZN
|Argentina
|Telefe (TV abierta), TV Pública (TV abierta), DIRECTV Sports, DGO,
Disney+ Plan Premium
|Colombia
|Gol Caracol (TV abierta), Ditu, DIRECTV Sports y DGO
|Perú
|DIRECTV Sports y DGO
|Chile
|DIRECTV Sports y DGO
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGO
|Paraguay
|Tigo Sports
|Ecuador
|DIRECTV Sports, DGO y Disney+ Plan Premium
|Venezuela
|DIRECTV Sports, DGO y Disney+ Plan Premium
|Bolivia
|Tigo Sports
|México
|Vix Premium
|Guatemala
|Tigo Sports
|Honduras
|Tigo Sports
|El Salvador
|Tigo Sports
|Nicaragua
|Tigo Sports
|Costa Rica
|Tigo Sports
|Panamá
|Tigo Sports
|Estados Unidos
|FOX Sports (en inglés) y Telemundo / Universo (en español)