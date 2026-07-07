Los octavos de final del Mundial 2026 prometen un duelo de alto nivel con el enfrentamiento entre Argentina y Egipto, dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar la Copa del Mundo. El compromiso se disputará este martes 7 de julio en el Estadio Seattle y genera una enorme expectativa entre los amantes del fútbol.

Si te encuentras en España y quieres seguir el encuentro en vivo, DAZN será una de las principales alternativas para disfrutar de la transmisión online. En esta nota te contamos cómo acceder a la plataforma, las diferentes formas de verla en televisión o internet y los horarios oficiales del partido en distintos países.

¿Cómo ver DAZN online por TV o por internet?

Los aficionados en España podrán seguir el partido entre Argentina y Egipto mediante DAZN, plataforma de streaming deportivo que ofrece cobertura de importantes competiciones internacionales.

Estas son las principales maneras de ver DAZN en directo:

Desde la página web de DAZN: Ingresa a tu cuenta desde cualquier navegador compatible en computadoras o laptops.

Ingresa a tu cuenta desde cualquier navegador compatible en computadoras o laptops. Aplicación oficial de DAZN: Disponible para dispositivos Android, iPhone y iPad, permitiendo seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

Disponible para dispositivos Android, iPhone y iPad, permitiendo seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet. Smart TV: La aplicación está disponible en televisores inteligentes de marcas compatibles como Samsung, LG, Sony, Philips, Hisense y Android TV.

La aplicación está disponible en televisores inteligentes de marcas compatibles como Samsung, LG, Sony, Philips, Hisense y Android TV. Dispositivos de streaming: Puedes acceder mediante Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV y otros equipos compatibles.

Puedes acceder mediante Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV y otros equipos compatibles. Consolas de videojuegos: DAZN también está disponible para PlayStation y Xbox compatibles.

DAZN también está disponible para PlayStation y Xbox compatibles. Operadores de televisión asociados: Algunos proveedores de televisión de pago en España incluyen DAZN dentro de sus paquetes deportivos, por lo que también podrás acceder desde el decodificador del operador.

Para disfrutar del encuentro en alta calidad se recomienda contar con una conexión estable a internet y una suscripción activa a la plataforma.

¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto? Horarios por país

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará en los siguientes horarios:

País Hora México 10:00 Guatemala 10:00 Honduras 10:00 El Salvador 10:00 Nicaragua 10:00 Costa Rica 10:00 Panamá 11:00 Colombia 11:00 Perú 11:00 Ecuador 11:00 Estados Unidos (ET) 12:00 Chile 12:00 Venezuela 12:00 Bolivia 12:00 Paraguay 13:00 Argentina 13:00 Uruguay 13:00 España (peninsular) 18:00

¿Qué canales transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO por país?

La transmisión del partido entre Argentina y Egipto variará según el país. En España, DAZN será la plataforma encargada de emitir el encuentro por streaming, mientras que en Sudamérica también estará disponible mediante Disney+ Plan Premium. En Argentina y Colombia, además, el compromiso podrá verse por señal abierta.

País Canales y plataformas de transmisión España DAZN Argentina Telefe (TV abierta), TV Pública (TV abierta), DIRECTV Sports, DGO,

Disney+ Plan Premium Colombia Gol Caracol (TV abierta), Ditu, DIRECTV Sports y DGO Perú DIRECTV Sports y DGO Chile DIRECTV Sports y DGO Uruguay DIRECTV Sports y DGO Paraguay Tigo Sports Ecuador DIRECTV Sports, DGO y Disney+ Plan Premium Venezuela DIRECTV Sports, DGO y Disney+ Plan Premium Bolivia Tigo Sports México Vix Premium Guatemala Tigo Sports Honduras Tigo Sports El Salvador Tigo Sports Nicaragua Tigo Sports Costa Rica Tigo Sports Panamá Tigo Sports Estados Unidos FOX Sports (en inglés) y Telemundo / Universo (en español)

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, RTVE PLAY, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports y FS1. (VIDEO DE DSPORTS ARGENTINA EN X DE @DSportsAR)