El Real Madrid arranca una nueva temporada de LALIGA EA SPORTS 2025/2026 recibiendo en casa a Osasuna, en un duelo correspondiente a la jornada 1 del campeonato. El encuentro se disputará el martes 19 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, y marcará el inicio del camino liguero para ambos conjuntos.

Tras finalizar como subcampeón la pasada campaña, el conjunto blanco buscará arrancar con buen pie ante su afición. Enfrente estará un Osasuna competitivo, que terminó noveno en la edición anterior y que intentará sorprender en uno de los escenarios más exigentes del fútbol español.

Para quienes se pregunten dónde ver el Real Madrid - Osasuna en directo y en vivo, la opción más completa y accesible en España es DAZN, plataforma que vuelve a ofrecer una cobertura integral de LALIGA TV y otras grandes competiciones europeas.

Inicio de temporada en Madrid: Real Madrid y Osasuna se miden en la jornada 1 de LALIGA 2025/26, con transmisión en vivo a través de DAZN. (Foto: AFP)

¿Dónde ver Real Madrid - Osasuna en directo?

El enfrentamiento entre Real Madrid y Osasuna se podrá seguir en exclusiva a través de DAZN, dentro del paquete que incluye 5 partidos por jornada de LALIGA EA SPORTS en 35 de las 38 fechas del campeonato. Además, los suscriptores podrán disfrutar de ligas como la Premier League, Serie A, Bundesliga, y toda la acción de LALIGA HYPERMOTION.

El servicio de streaming ofrece la posibilidad de ver los partidos en alta definición, sin anuncios y desde múltiples dispositivos: Smart TV, ordenador, smartphone o tablet. Una solución ideal para no perder detalle del estreno liguero del conjunto merengue ante el equipo navarro.

¿Cómo ver DAZN, Real Madrid - Osasuna EN DIRECTO?

Para acceder al Real Madrid vs Osasuna en vivo, los usuarios deberán contar con una suscripción activa a DAZN. Actualmente, la plataforma ofrece el Plan Fútbol desde 14,99 € al mes durante 12 meses (con suscripción anual y pago mensual), gracias a una promoción por tiempo limitado. También está disponible una opción sin compromiso por 29,99 € al mes, o un plan anual con pago único de 165,99 € si se contrata antes del 29 de septiembre.

Los aficionados que deseen una experiencia aún más completa pueden optar por el Plan Premium, que incluye fútbol más motor (Fórmula 1 y MotoGP), por 31,99 €/mes con compromiso anual o 44,99 €/mes sin permanencia. El pago único anual asciende a 351,99 €.

Las suscripciones pueden gestionarse directamente desde la web oficial de DAZN. Una vez registrado, es posible acceder a todo el contenido desde cualquier dispositivo compatible.