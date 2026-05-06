La emoción de la UEFA Champions League llega a su punto máximo este miércoles 06 de mayo desde las 3 pm ET / 1 pm Tiempo del Centro / 12 pm PT con el duelo entre Bayern Múnich y París Saint-Germain (PSG) desde el Allianz Arena. Este encuentro de vuelta define al finalista del torneo más importante de Europa tras un marcador de ida sumamente ajustado de cinco a cuatro. La presencia de figuras como Harry Kane eleva las expectativas de los fanáticos ávidos de goles en un encuentro de pronóstico reservado. Si buscas cómo sintonizar el partido Bayern Múnich vs. PSG en directo desde Estados Unidos, la plataforma DAZN ofrece la cobertura completa vía internet y streaming.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany necesita remontar el resultado adverso para sellar su pase a la gran final europea ante su propia afición. La estrategia del club bávaro se centrará en dominar la posesión del balón y ejercer una presión asfixiante por las bandas desde el inicio. Tras dar descanso a sus piezas clave el pasado fin de semana en la Bundesliga, el equipo llega con la frescura física necesaria. Históricamente, el Bayern ha demostrado una solidez envidiable en casa, ganando la mayoría de sus enfrentamientos previos contra el equipo parisino en Alemania.

Por otro lado, el PSG de Luis Enrique llega a territorio alemán con la ventaja mínima pero consciente del peligro que representa su rival. El planteamiento táctico de los franceses buscará explotar los espacios que deje el Bayern mediante transiciones rápidas y un bloque defensivo muy bien ordenado. Los parisinos han mantenido un registro impecable como visitantes durante las fases de eliminación directa, lo cual les otorga una confianza adicional este miércoles. Al igual que su oponente, el técnico español reservó a sus mejores hombres en el torneo local para asegurar un rendimiento físico óptimo ahora. Clasificar a su segunda final consecutiva es el objetivo primordial de una escuadra que sabe manejar la presión en los momentos más críticos.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Bayern-PSG en vivo este 6 de mayo por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver DAZN EN VIVO, Bayern Múnich vs. PSG en Estados Unidos

Para ver el partido Bayern Múnich vs. PSG por la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League 2026 hoy, miércoles 06 de mayo, en Estados Unidos a través de DAZN, debes contar con una suscripción activa a la plataforma. El servicio está disponible en múltiples dispositivos, lo que permite seguir el encuentro en vivo desde cualquier lugar.

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Planes de DAZN en Estados Unidos para ver la UEFA Champions League

DAZN ofrece distintos planes de suscripción en Estados Unidos que permiten acceder a eventos deportivos en vivo, incluyendo partidos de la UEFA Champions League 2026.

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Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO por la Champions League. (Foto: FRANCK FIFE / AFP y Composición Mag)

Bayern Múnich vs. PSG: hora, TV y dónde ver la Champions League

Revisa estos datos claves para ver el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2026 entre el Bayern Múnich y el PSG.

Fecha: Miércoles, 06 de mayo de 2026

Miércoles, 06 de mayo de 2026 Lugar: Allianz Arena, Múnich (Alemania)

Allianz Arena, Múnich (Alemania) Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT Canal TV: DAZN

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