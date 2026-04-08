El FC Barcelona ya tiene la mira puesta en los cuartos de final de la UEFA Champions League, donde buscará dar un nuevo paso rumbo al título . Tras una eliminatoria convincente ante el Newcastle United, el conjunto azulgrana llega fortalecido luego de firmar una goleada que dejó en claro su potencial ofensivo. El equipo dirigido por Hansi Flick mostró su mejor versión en el momento clave, con un Lamine Yamal brillante, acompañado por la contundencia de Robert Lewandowski y el despliegue de Fermín López y Raphinha.

Ahora, el desafío será aún mayor cuando se mida ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou en un duelo programado para el miércoles 8 de abril a las 3:00 p.m. ET , en un cruce que promete intensidad, táctica y emociones de principio a fin. Si quieres ver este partidazo EN VIVO en Estados Unidos, podrás hacerlo a través de DAZN , plataforma que ofrece la transmisión online del encuentro.

Cómo ver DAZN EN VIVO, Barcelona vs. Atlético Madrid en Estados Unidos

Para ver el partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid en Estados Unidos a través de DAZN, debes contar con una suscripción activa a la plataforma. El servicio está disponible en múltiples dispositivos, lo que permite seguir el encuentro en vivo desde cualquier lugar.

Puedes acceder a DAZN mediante:

📱 Aplicación móvil (iOS y Android)

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Una vez suscrito, solo debes ingresar a la plataforma el día del partido y buscar el evento en la sección de fútbol en vivo.

Planes de DAZN en Estados Unidos para ver la UEFA Champions League

DAZN ofrece distintos planes de suscripción en Estados Unidos que permiten acceder a eventos deportivos en vivo, incluyendo partidos de la UEFA Champions League.

💳 Planes disponibles:

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Transmisión en vivo y contenido bajo demanda

Eventos en múltiples idiomas (incluido español)

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Barcelona vs. Atlético Madrid: hora, TV y dónde ver la Champions League

Revisa estos datos claves para ver el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Miércoles 8 de abril de 2026 Lugar: Spotify Camp Nou

Spotify Camp Nou Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT Canal TV: DAZN

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