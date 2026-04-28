El esperado duelo de ida entre el París Saint-Germain (PSG) y el Bayern Múnich por las semifinales de la UEFA Champions League 2026 paraliza al mundo del deporte este martes 28 de abril desde las 3 pm ET / 1 pm Tiempo del Centro / 12 pm PT . Ambos equipos llegan al partido en el histórico Parque de los Príncipes en la capital francesa en un momento estelar tras dominar sus ligas locales y superar con autoridad las fases previas de este prestigioso torneo continental. El ganador de esta serie se perfila como el gran favorito para levantar la ‘Orejona’ en la final de Budapest el próximo mes de mayo. Si buscas cómo sintonizar el partido PSG vs. Bayern Múnich en directo desde Estados Unidos, la plataforma DAZN ofrece la cobertura completa vía internet y streaming.

El conjunto bávaro, liderado por el instinto goleador de Harry Kane, busca concretar un triplete histórico tras asegurar la Bundesliga y llegar a la final de copa. Bayern llega con la moral en alto después de eliminar al Real Madrid en una eliminatoria vibrante que demostró su actual dominio en el fútbol europeo. Con 38 goles anotados en lo que va de la competencia, la ofensiva alemana es una de las más temidas por cualquier defensa en la actualidad. Su capacidad para definir partidos importantes será clave para que el equipo de Múnich logre una ventaja significativa antes de cerrar la serie.

Por su parte, el París Saint-Germain defiende su corona con orgullo tras haber dejado en el camino al Liverpool con una solvencia que sorprendió a muchos expertos. Los parisinos lideran la Ligue 1 con comodidad, pero enfrentan el desafío de revertir un historial reciente poco favorable ante el gigante de Baviera ahora mismo. Aunque el PSG perdió sus últimos encuentros directos en Champions, la victoria obtenida en el Mundial de Clubes del año pasado les otorga una confianza renovada. Se espera un choque con múltiples anotaciones, considerando que ambas escuadras son las más goleadoras de toda la presente edición del certamen europeo.

El Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich se enfrentan este martes 28 de abril (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

Dónde ver DAZN EN VIVO, PSG vs. Bayern Múnich en Estados Unidos

Para ver el partido PSG vs. Bayern Múnich por la ida de semifinales de la UEFA Champions League 2026 hoy, martes 28 de abril, en Estados Unidos a través de DAZN, debes contar con una suscripción activa a la plataforma. El servicio está disponible en múltiples dispositivos, lo que permite seguir el encuentro en vivo desde cualquier lugar.

Puedes acceder a DAZN mediante:

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Una vez suscrito, solo debes ingresar a la plataforma el día del partido y buscar el evento en la sección de fútbol en vivo.

Planes de DAZN en Estados Unidos para ver la UEFA Champions League

DAZN ofrece distintos planes de suscripción en Estados Unidos que permiten acceder a eventos deportivos en vivo, incluyendo partidos de la UEFA Champions League.

Planes disponibles:

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Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver el PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por la Champions League. (Foto: INA FASSBENDER / AFP y Composición Mag)

PSG vs. Bayern Múnich: hora, TV y dónde ver la Champions League

Revisa estos datos claves para ver el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2026 entre el PSG y el Bayern Múnich.

Fecha: Martes, 28 de abril de 2026

Martes, 28 de abril de 2026 Lugar: Parque de los Príncipes, París (Francia)

Parque de los Príncipes, París (Francia) Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT Canal TV: DAZN

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