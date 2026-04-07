Este martes 7 de abril, el Santiago Bernabéu será el escenario de Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, un duelo de pronóstico reservado entre dos candidatos a alzar el título en esta temporada. La transmisión será a través de DAZN desde Estados Unidos, canal que pasará el juego del Madrid vs. Bayern desde las 3:00 p.m. ET. Aquí te dejo con todas las alternativas para que puedas seguir esta transmisión.
¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por Champions League?
Para ver la transmisión del partido de Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por cuartos de final de la Champions League 2026, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.
A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:
|Países
|DAZN PPV
|Estados Unidos
|USD 59,99
|Puerto Rico
|USD 59,99
|Canadá
|59,99 CAD
|México
|MXN 291
|República Dominicana
|USD 19,99
|Costa Rica
|USD 19,99
|Honduras
|USD 14,99
|El Salvador
|USD 14,99
|Guatemala
|USD 14,99
|Nicaragua
|USD 14,99
|Panamá
|USD 14,99
|Argentina
|USD 14,99
|Bolivia
|USD 19,99
|Brasil
|BRL 82,90
|Chile
|CLP 14072
|Colombia
|COP 63220
|Ecuador
|USD 19,99
|Paraguay
|USD 14,99
|Perú
|PEN 14,99
|Uruguay
|USD 14,99
|Venezuela
|USD 14,99
|España
|19,99 EUR
|Reino Unido
|24.99 GBP
|Irlanda
|19,99 EUR
|Italia
|19,99 EUR
|Alemania
|19,99 EUR
|Francia
|19,99 EUR
|Japón
|3100 yenes
|Corea del Sur
|28280 KRW
|India
|1704 rupias indias
|Nueva Zelanda
|NZD 49,99
|Australia
|49,99 dólares australianos
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Android TV
- Roku
- SmartCast
Horarios, TV y dónde ver Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por cuartos de final de Champions League 2026
- Fecha: Martes 7 de abril de 2026
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España.
- Horario: 3:00 p.m. ET en Estados Unidos / 9:00 p.m. España
- Canal TV y Streaming: ESPN