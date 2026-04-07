Este martes 7 de abril, el Santiago Bernabéu será el escenario de Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, un duelo de pronóstico reservado entre dos candidatos a alzar el título en esta temporada. La transmisión será a través de DAZN desde Estados Unidos, canal que pasará el juego del Madrid vs. Bayern desde las 3:00 p.m. ET . Aquí te dejo con todas las alternativas para que puedas seguir esta transmisión.

Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan en uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la Champions League 2026 (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por Champions League?

Para ver la transmisión del partido de Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por cuartos de final de la Champions League 2026, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.

A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:

Países DAZN PPV Estados Unidos USD 59,99 Puerto Rico USD 59,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana USD 19,99 Costa Rica USD 19,99 Honduras USD 14,99 El Salvador USD 14,99 Guatemala USD 14,99 Nicaragua USD 14,99 Panamá USD 14,99 Argentina USD 14,99 Bolivia USD 19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14072 Colombia COP 63220 Ecuador USD 19,99 Paraguay USD 14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay USD 14,99 Venezuela USD 14,99 España 19,99 EUR Reino Unido 24.99 GBP Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3100 yenes Corea del Sur 28280 KRW India 1704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia 49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

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Android TV

Roku

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Horarios, TV y dónde ver Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por cuartos de final de Champions League 2026

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Martes 7 de abril de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España.

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España. Horario: 3:00 p.m. ET en Estados Unidos / 9:00 p.m. España

3:00 p.m. ET en Estados Unidos / 9:00 p.m. España Canal TV y Streaming: ESPN