Mira la señal de DAZN para ver el partido de Real Madrid vs. Bayern Múnich ida, por cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, este martes 7 de abril. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Mira la señal de DAZN para ver el partido de Real Madrid vs. Bayern Múnich ida, por cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, este martes 7 de abril. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
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Este martes 7 de abril, el Santiago Bernabéu será el escenario de Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, un duelo de pronóstico reservado entre dos candidatos a alzar el título en esta temporada. La transmisión será a través de DAZN desde Estados Unidos, canal que pasará el juego del Madrid vs. Bayern desde las 3:00 p.m. ET. Aquí te dejo con todas las alternativas para que puedas seguir esta transmisión.

Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan en uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la Champions League 2026 (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)
Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan en uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la Champions League 2026 (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por Champions League?

Para ver la transmisión del partido de Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por cuartos de final de la Champions League 2026, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.

A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:

PaísesDAZN PPV
Estados UnidosUSD 59,99
Puerto RicoUSD 59,99
Canadá59,99 CAD
MéxicoMXN 291
República DominicanaUSD 19,99
Costa RicaUSD 19,99
HondurasUSD 14,99
El SalvadorUSD 14,99
GuatemalaUSD 14,99
NicaraguaUSD 14,99
PanamáUSD 14,99
ArgentinaUSD 14,99
BoliviaUSD 19,99
BrasilBRL 82,90
ChileCLP 14072
ColombiaCOP 63220
EcuadorUSD 19,99
ParaguayUSD 14,99
PerúPEN 14,99
UruguayUSD 14,99
VenezuelaUSD 14,99
España19,99 EUR
Reino Unido24.99 GBP
Irlanda19,99 EUR
Italia19,99 EUR
Alemania19,99 EUR
Francia19,99 EUR
Japón3100 yenes
Corea del Sur28280 KRW
India1704 rupias indias
Nueva ZelandaNZD 49,99
Australia49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

  • Apple TV
  • Google Chromescast
  • Amazon Fire TV
  • Amazon Fire Stick
  • Android TV
  • Roku
  • SmartCast

Horarios, TV y dónde ver Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por cuartos de final de Champions League 2026

  • Fecha: Martes 7 de abril de 2026
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España.
  • Horario: 3:00 p.m. ET en Estados Unidos / 9:00 p.m. España
  • Canal TV y Streaming: ESPN
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