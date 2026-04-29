Señal de DAZN desde Estados Unidos para ver el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal en directo, este miércoles 29 de abril, por semifinal ida de Champions League. (Fotos: AFP / Composición MAG)
Señal de DAZN desde Estados Unidos para ver el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal en directo, este miércoles 29 de abril, por semifinal ida de Champions League. (Fotos: AFP / Composición MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Este miércoles 29 de abril, continúa el desarrollo de los duelos de ida de la semifinal de la UEFA Champions League. Desde el Riyadh Air Metropolitano, mira la transmisión de DAZN en vivo para USA y sigue el partido de Atlético de Madrid vs. Arsenal, dos equipos cuya principal virtud es el sólido juego defensivo y que promete ser un cruce de pronóstico reservado. A continuación, te dejo con todos los detalles para ver el minuto a minuto con todas las incidencias.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2026 en EE.UU.?

El precio mensual del paquete estándar de DAZN es de USD 19.99 mensuales en los Estados Unidos. De esta forma, podrás ver el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC en vivo y en directo por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 con comentarios de dos leyendas del Real Madrid, el español José María Gutiérrez (Guti) y el chileno Iván Zamorano.

¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?

En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:

PaísesDAZN PPV
Estados UnidosUSD 59,99
Puerto RicoUSD 59,99
Canadá59,99 CAD
MéxicoMXN 291
República DominicanaUSD 19,99
Costa RicaUSD 19,99
HondurasUSD 14,99
El SalvadorUSD 14,99
GuatemalaUSD 14,99
NicaraguaUSD 14,99
PanamáUSD 14,99
ArgentinaUSD 14,99
BoliviaUSD 19,99
BrasilBRL 82,90
ChileCLP 14072
ColombiaCOP 63220
EcuadorUSD 19,99
ParaguayUSD 14,99
PerúPEN 14,99
UruguayUSD 14,99
VenezuelaUSD 14,99
España19,99 EUR
Reino Unido24.99 GBP
Irlanda19,99 EUR
Italia19,99 EUR
Alemania19,99 EUR
Francia19,99 EUR
Japón3100 yenes
Corea del Sur28280 KRW
India1704 rupias indias
Nueva ZelandaNZD 49,99
Australia49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

  • Apple TV
  • Google Chromescast
  • Amazon Fire TV
  • Amazon Fire Stick
  • Android TV
  • Roku
  • SmartCast

Horario, TV y dónde ver en vivo el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2026 en EE.UU.

  • Partido: Atlético de Madrid vs. Arsenal FC, por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26
  • Fecha: Miércoles 29 de abril del 2026
  • Streaming TV en Estados Unidos: DAZN
  • Horario del partido en Estados Unidos: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
  • Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España
SOBRE EL AUTOR

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