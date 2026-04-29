Este miércoles 29 de abril, continúa el desarrollo de los duelos de ida de la semifinal de la UEFA Champions League. Desde el Riyadh Air Metropolitano, mira la transmisión de DAZN en vivo para USA y sigue el partido de Atlético de Madrid vs. Arsenal, dos equipos cuya principal virtud es el sólido juego defensivo y que promete ser un cruce de pronóstico reservado. A continuación, te dejo con todos los detalles para ver el minuto a minuto con todas las incidencias.
¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2026 en EE.UU.?
El precio mensual del paquete estándar de DAZN es de USD 19.99 mensuales en los Estados Unidos. De esta forma, podrás ver el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC en vivo y en directo por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 con comentarios de dos leyendas del Real Madrid, el español José María Gutiérrez (Guti) y el chileno Iván Zamorano.
¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?
En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:
|Países
|DAZN PPV
|Estados Unidos
|USD 59,99
|Puerto Rico
|USD 59,99
|Canadá
|59,99 CAD
|México
|MXN 291
|República Dominicana
|USD 19,99
|Costa Rica
|USD 19,99
|Honduras
|USD 14,99
|El Salvador
|USD 14,99
|Guatemala
|USD 14,99
|Nicaragua
|USD 14,99
|Panamá
|USD 14,99
|Argentina
|USD 14,99
|Bolivia
|USD 19,99
|Brasil
|BRL 82,90
|Chile
|CLP 14072
|Colombia
|COP 63220
|Ecuador
|USD 19,99
|Paraguay
|USD 14,99
|Perú
|PEN 14,99
|Uruguay
|USD 14,99
|Venezuela
|USD 14,99
|España
|19,99 EUR
|Reino Unido
|24.99 GBP
|Irlanda
|19,99 EUR
|Italia
|19,99 EUR
|Alemania
|19,99 EUR
|Francia
|19,99 EUR
|Japón
|3100 yenes
|Corea del Sur
|28280 KRW
|India
|1704 rupias indias
|Nueva Zelanda
|NZD 49,99
|Australia
|49,99 dólares australianos
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Android TV
- Roku
- SmartCast
Horario, TV y dónde ver en vivo el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2026 en EE.UU.
- Partido: Atlético de Madrid vs. Arsenal FC, por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26
- Fecha: Miércoles 29 de abril del 2026
- Streaming TV en Estados Unidos: DAZN
- Horario del partido en Estados Unidos: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
- Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España