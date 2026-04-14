La noche europea promete ser inolvidable cuando Atlético de Madrid reciba a Barcelona este martes 14 de abril de 2026, en el duelo decisivo por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League . El escenario será el imponente Riyadh Air Metropolitano, donde el balón comenzará a rodar a las 3:00 p.m. (ET) , en un choque que promete emociones desde el primer minuto. Con la clasificación a semifinales en juego, cada detalle puede marcar la diferencia.

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega con ventaja tras su sólido triunfo 0-2 en la ida, conseguido en el Spotify Camp Nou gracias a los goles de Julián Álvarez y Alexander Sørloth. Aquel partido estuvo condicionado por la expulsión de Pau Cubarsí, pero también dejó en claro la fortaleza competitiva del Atlético en este tipo de escenarios. Ahora, en casa y con su gente, los rojiblancos buscarán cerrar la serie con la misma intensidad que los caracteriza.

Por su parte, el equipo de Hansi Flick afronta una misión de alto riesgo: remontar en territorio hostil. El Barcelona ya ha demostrado que puede ganar en el Metropolitano, pero necesitará una actuación casi perfecta para revertir la eliminatoria y dejar atrás la polémica reciente. Todo está servido para un partidazo cargado de tensión, historia y ambición. Si quieres verlo en vivo desde Estados Unidos, podrás hacerlo a través de DAZN .

Barcelona buscará remontar el 0-2 sufrido en el Camp Nou y así avanzar a las semifinales de la Champions League (Crédito: @FCBarcelona)

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Barcelona vs. Atlético Madrid: hora, TV y dónde ver la Champions League

Revisa estos datos claves para ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Martes 14 de abril de 2026 Lugar: Riyadh Air Metropolitano

Riyadh Air Metropolitano Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT Canal TV: DAZN

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