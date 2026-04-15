La presión está del lado del Real Madrid, que afronta una noche decisiva este miércoles 15 de abril de 2026 en el imponente Allianz Arena en Alemania. Desde las 3:00 p.m. (ET) , el conjunto blanco saldrá con la obligación de remontar una serie adversa (1-2) ante el Bayern Múnich , en un escenario donde cada detalle puede inclinar la balanza y donde la historia pesa tanto como el presente.

Con el orgullo herido y la ambición intacta, el Madrid buscará apelar a su ADN competitivo para darle la vuelta a la eliminatoria en territorio alemán, mientras que el Bayern intentará hacer valer su ventaja frente a su afición. Todo está listo para un choque cargado de tensión, emoción y momentos inolvidables; y si quieres ver el duelo en vivo podrás hacerlo vía DAZN desde Estados Unidos .

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Real Madrid vs. Bayern Múnich: hora, TV y dónde ver la Champions League

Revisa estos datos claves para ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich.

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Miércoles 15 de abril de 2026 Lugar: Allianz Arena, Múnich (Alemania)

Allianz Arena, Múnich (Alemania) Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT Canal TV: DAZN

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