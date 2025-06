Jake Paul y Julio César Chávez Jr. encabezarán la cartelera estelar de la velada de boxeo que se vivirá este sábado 28 de junio (11 pm ET / 8 pm PT; 21:00 horas del Tiempo de Centro) en el ring del Honda Center de Anaheim, California (Estados Unidos). ¿Quieres ver la pelea desde tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV? Déjame decirte que DAZN será la única señal oficial en todo el mundo que transmitirá el combate EN VIVO vía Pay-Per-View (PPV). Aquí te explico todos los pasos que debes seguir para poder contratar el servicio streaming, según el país donde te encuentres.

A pesar de haber vencido a peleadores de MMA en el pasado como Tyron Woodley, Nate Diaz o Anderson Silva, Jake Paul se enfrenta a la prueba más difícil de su carrera en el boxeo desde su polémica victoria sobre Mike Tyson. Se trata del experimentado Julio César Chávez Jr., excampeón del mundo de peso mediano quien ha podido chocar guantes en el cuadrilátero con la actual estrella del boxeo mundial, Saúl “Canelo” Álvarez.

La velada también tendrá el combate coestelar entre Gilberto “Zurdo” Ramírez y Yuniel Dorticos por el cinturón unificado de la categoría peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. por pelea de boxeo?

Para ver la pelea entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. en los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. No obstante, existen dos paquetes especiales de PPV donde puedes añadir otros eventos de boxeo como las peleas de Edgar Berlanga vs. Paul Chavez Jr. y las de Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois II por $94,99 .

A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:

Países DAZN PPV Estados Unidos USD 59,99 Puerto Rico USD 59,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana USD 19,99 Costa Rica USD 19,99 Honduras USD 14,99 El Salvador USD 14,99 Guatemala USD 14,99 Nicaragua USD 14,99 Panamá USD 14,99 Argentina USD 14,99 Bolivia USD 19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14072 Colombia COP 63220 Ecuador USD 19,99 Paraguay USD 14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay USD 14,99 Venezuela USD 14,99 España 19,99 EUR Reino Unido 19,95 GBP Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3100 yenes Corea del Sur 28280 KRW India 1704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia 49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming: Apple TV, Google Chromescast, Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick, Android TV, Roku, SmartCast.

¿La pelea de Jake Paul y Julio César Chávez Jr. se transmite en TV abierta?

No. El combate entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. es exclusivo de DAZN por lo que no se transmitirá en ningún canal de televisión abierta de México y cualquier otro país del mundo.

Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr.

Pelea: Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. (peso crucero)

Fecha: Sábado 28 de junio de 2025

Hora: 10:00 pm (tiempo del centro de México), aproximadamente

Sede: Honda Center de Anaheim, California (Estados Unidos)