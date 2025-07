Este sábado 19 de julio, el mundo del boxeo se paraliza con la pelea más esperada en la categoría del peso pesado. Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois 2 se enfrentarán desde el mítico estadio de Wembley, en Londres, en un combate oficial por los 4 títulos del peleador ucraniano: OMB, AMB, CMB y FIB. La pelea de Usyk vs. Dubois 2 será transmitida a través de DAZN a nivel mundial y la cartelera iniciará a partir de las 10:30 horas CDMX o 12:30 horas ET .

Esta es la esperada revancha del peleador británico, quien a sus 27 años quiere empezar a dominar y ser la nueva cara de la máxima categoría en este deporte. Recordemos que el primer combate entre ambos fue en el 2023, donde Usyk noqueó a Dubois en el noveno asalto.

Foto del careo entre Oleksandr Usyk y Daniel Dubois previo a su revancha por el título indiscutido de peso completo este sábado 19 de julio en el Estadio de Wembley de Londres. | Crédito: wembleystadium.com

¿Cómo ver DAZN online gratis, Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois 2 de forma legal?

Estos son los pasos que debes seguir par crearte una cuenta en DAZN para ver la pelea de boxeo Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois 2 gratis, de forma legal y nada pirata:

Ingresa a la app o el sitio web de DAZN : crea una cuenta utilizando tu correo electrónico (de preferencia gmail o outlook) con tu nombre y contraseña.

: crea una cuenta utilizando tu correo electrónico (de preferencia gmail o outlook) con tu nombre y contraseña. Luego, acepta los términos y condiciones para confirmar tu suscripción gratuita sin la necesidad de acceder al plan mensual o anual.

Ingresa a tu correo electrónico y aprueba la suscripción con DAZN. ¡Y listo!

De esta forma, podrás ver todas las peleas de boxeo más importantes a nivel mundial incluyendo el duelo entre Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois 2 .

. Si deseas ver DAZN en tu televisor Smart TV, descarga la aplicación de DAZN que viene en el buscador de aplicaciones o desde tu dispositivo Chrome Cast.

en tu televisor Smart TV, descarga la aplicación de DAZN que viene en el buscador de aplicaciones o desde tu dispositivo Chrome Cast. Si quieres verlo en tu computadora, solo dirígete al sitio web oficial de DAZN e ingresa a tu cuenta de usuario.

Para teléfonos celulares o tablets: solo debes descargar la app de DAZN e ingresa con tu usuario.

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones de streaming:

Apple TV

Google Chromescast

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Android TV

Roku

SmartCast.

¿Cuánto cuesta DAZN? Precios del streaming online

Si deseas tener una mejor definición de imagen, evitar los anuncios publicitarios y tener más contenido exclusivo de DAZN, puedes hacerlo si pagas tu suscripción mensual con el precio de la moneda local de tu país.

España: €19,99 al mes o €169,99 en pago único al año

Estados Unidos: $24,99 al mes o $199,99 al año

Reino Unido: £9,99 al mes o £119,99 al año para el plan Super Saver anual

Canadá: $20,00 CAD al mes

Alemania: €14,99 al mes

Japón: ¥980 al mes para el plan DAZN GLOBAL o ¥4200 al mes para el plan DAZN STANDARD

DAZN ofrece tres planes de pago sin diferencias en contenido o funciones:

DAZN Flexible Pass: $29,99 al mes

DAZN Annual Super Saver: $224,99 al año

DAZN Monthly Saver: $19,99 al mes durante 12 meses

DAZN también ofrece eventos de pago por visión (PPV) para peleas de alto perfil seleccionadas, que cuestan más que la tarifa de suscripción estándar

Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois 2: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 19 de julio de 2025

sábado 19 de julio de 2025 Horario: 10:30 a.m. CDMX / 12:30 p.m. ET

10:30 a.m. CDMX / 12:30 p.m. ET Canal TV y Streaming: DAZN

DAZN Lugar: Wembley Stadium, Londres

Oleksandr Usyk y Daniel Dubois se enfrentan nuevamente en una pelea pactada a 12 asaltos por el título indiscutido de peso pesado este sábado 19 de julio en el Estadio de Wembley, Londres, Reino Unido. | Crédito: Ronie Bautista / GEC