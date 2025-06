Uno de los debuts más esperados por todos los fanáticos del fútbol para este Mundial de Clubes, se vivirá el lunes 16 de junio, cuando Boca Juniors inicie su camino en el torneo contra Benfica, por la Jornada 1 del Grupo C. El encuentro de Boca vs. Benfica iniciará a partir de las 18:00 horas ET y contará con la transmisión de DAZN en directo para todo el mundo. Cabe señalar que Boca Juniors, junto a Real Madrid, son los únicos equipos que han agotado las entradas para sus dos primeros encuentros, por lo que el Hard Rock Stadium estará repleto de hinchas ‘Xeneizes’.

Dónde ver DAZN EN VIVO, Boca vs. Benfica del Mundial de Clubes 2025

El partido de Boca vs. Benfica por la Jornada 1 del Grupo C del Mundial de Clubes 2025 estará disponible en DAZN a nivel mundial. El juego se llevará a cabo este lunes 16 de junio y se puede adquirir a través del pago por evento de DAZN por $59.99. Cabe señalar que este evento y todo el Mundial de Clubes se podrán observar de forma gratuita si adquieres DAZN.

Cómo ver Boca vs. Benfica del Mundial de Clubes 2025 vía DAZN EN VIVO y ONLINE

El partido de Boca vs. Benfica por la Jornada 1 del Grupo C del Mundial de Clubes 2025 se podrá observar de dos formas en DAZN: 1) Puedes adquirir el servicio streaming por PPV o 2) Suscribirte al plan mensual. Solo de esta manera podrás seguir la pelea completa. Recuerda que DAZN se encuentra disponible en Smart TV, teléfono celular, tablets y desde el sitio web (PC).

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming: Apple TV, Google Chromescast, Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick, Android TV, Roku, SmartCast.

España: €19,99 al mes o €169,99 en pago único al año

Estados Unidos: $24,99 al mes o $199,99 al año

Reino Unido: £9,99 al mes o £119,99 al año para el plan Super Saver anual

Canadá: $20,00 CAD al mes

Alemania: €14,99 al mes

Japón: ¥980 al mes para el plan DAZN GLOBAL o ¥4200 al mes para el plan DAZN STANDARD

DAZN ofrece tres planes de pago sin diferencias en contenido o funciones:

DAZN Flexible Pass: $29,99 al mes

DAZN Annual Super Saver: $224,99 al año

DAZN Monthly Saver: $19,99 al mes durante 12 meses

DAZN también ofrece eventos de pago por visión (PPV) para peleas de alto perfil seleccionadas, que cuestan más que la tarifa de suscripción estándar

Puedes ver DAZN gratis el partido Boca vs. Benfica del Mundial de Clubes 2025

DAZN oferta una propuesta para los aficionados al deporte con la que pueden acceder gratuitamente a contenidos seleccionados, en directo y bajo demanda, dentro de la aplicación de DAZN.

Podrás disfrutar de una selección de eventos deportivos en directo de fútbol, pádel, MMAs, balonmano o dardos, entre otras competiciones, y los mejores programas, resúmenes y documentales.

Boca vs. Benfica: hora, TV y dónde ver Mundial de Clubes

Fecha: lunes 16 de junio de 2025

lunes 16 de junio de 2025 Lugar: Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium Hora: 19:00 Argentina

19:00 Argentina Canal TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN