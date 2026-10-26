El Balón de Oro 2026 llega sin un ganador claro y con varios favoritos entre los 30 nominados. Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé protagonizan la pelea por el premio, aunque el éxito de España en el Mundial abre la puerta a otros aspirantes. Entre ellos destaca Fabián Ruiz, que suma el título mundial con la selección española y la Champions League con el PSG: dos credenciales de peso para competir por el galardón.

Para todo el público mexicano, podrás seguir la gala del Balón de Oro 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 26 de octubre, a partir de las 14 horas (CDMX) , a través de la señal oficial de DAZN por TV y streaming online.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO, el Balón de Oro 20206 por TV y Señal Online?

La gala del Balón de Oro 2026 se podrá ver en vivo en México por DAZN, con acceso gratuito y registro previo, este lunes 26 de octubre desde las 14:00 horas del centro del país . La plataforma tiene una señal del evento en español disponible en su catálogo mexicano.

Región o zona de México Hora local del lunes 26 de octubre Dónde ver en vivo Cómo acceder Centro, Bajío, occidente, sur y parte del sureste 14:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Norte, fuera de las excepciones fronterizas 14:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Pacífico y noroeste 13:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Bahía de Banderas, Nayarit 14:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo; esta zona sigue la hora del centro. Baja California 13:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo; el horario estacional fronterizo sigue vigente. Frontera de Chihuahua, sector Ciudad Juárez 14:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Frontera de Chihuahua, sector Ojinaga 15:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Frontera de Coahuila 15:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Frontera de Nuevo León 15:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Frontera de Tamaulipas 15:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Sureste, zona de Quintana Roo 15:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo.

Cómo ver el Balón de Oro 2026 EN VIVO GRATIS en DAZN México

Para seguir la premiación, entra al sitio web de DAZN México o abre su aplicación, crea una cuenta e inicia sesión. Después, busca “Ceremonia del Balón de Oro 2026” y selecciona la emisión en español. La cobertura anunciada para México es gratuita con registro previo: no requiere contratar una suscripción de pago para este evento.

Cómo ver la señal del Balón de Oro 2026 DAZN en un televisor

La opción para llevar la gala a la pantalla grande es utilizar la aplicación de DAZN en una Smart TV o en un dispositivo de streaming compatible. También puedes seguirla desde un teléfono, una tableta, una consola compatible o una computadora mediante el navegador. Para esta transmisión, el acceso señalado es la web o la aplicación de DAZN; no debes buscar un número de canal de DAZN en la parrilla de tu operador de cable.