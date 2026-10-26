Sigue la transmisión oficial de DAZN EN VIVO para ver la gala del Balón de Oro 2026 por televisión y streaming online desde México este lunes 26 de octubre a las 14:00 horas (CDMX). (Foto: Composición El Comercio Mag)
Sigue la transmisión oficial de DAZN EN VIVO para ver la gala del Balón de Oro 2026 por televisión y streaming online desde México este lunes 26 de octubre a las 14:00 horas (CDMX). (Foto: Composición El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El Balón de Oro 2026 llega sin un ganador claro y con varios favoritos entre los 30 nominados. Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé protagonizan la pelea por el premio, aunque el éxito de España en el Mundial abre la puerta a otros aspirantes. Entre ellos destaca Fabián Ruiz, que suma el título mundial con la selección española y la Champions League con el PSG: dos credenciales de peso para competir por el galardón.

Para todo el público mexicano, podrás seguir la gala del Balón de Oro 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 26 de octubre, a partir de las 14 horas (CDMX), a través de la señal oficial de DAZN por TV y streaming online.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO, el Balón de Oro 20206 por TV y Señal Online?

La gala del Balón de Oro 2026 se podrá ver en vivo en México por DAZN, con acceso gratuito y registro previo, este lunes 26 de octubre desde las 14:00 horas del centro del país. La plataforma tiene una señal del evento en español disponible en su catálogo mexicano.

Región o zona de MéxicoHora local del lunes 26 de octubreDónde ver en vivoCómo acceder
Centro, Bajío, occidente, sur y parte del sureste14:00 hDAZN México, por su web o aplicaciónGratis con registro previo.
Norte, fuera de las excepciones fronterizas14:00 hDAZN México, por su web o aplicaciónGratis con registro previo.
Pacífico y noroeste13:00 hDAZN México, por su web o aplicaciónGratis con registro previo.
Bahía de Banderas, Nayarit14:00 hDAZN México, por su web o aplicaciónGratis con registro previo; esta zona sigue la hora del centro.
Baja California13:00 hDAZN México, por su web o aplicaciónGratis con registro previo; el horario estacional fronterizo sigue vigente.
Frontera de Chihuahua, sector Ciudad Juárez14:00 hDAZN México, por su web o aplicaciónGratis con registro previo.
Frontera de Chihuahua, sector Ojinaga15:00 hDAZN México, por su web o aplicaciónGratis con registro previo.
Frontera de Coahuila15:00 hDAZN México, por su web o aplicaciónGratis con registro previo.
Frontera de Nuevo León15:00 hDAZN México, por su web o aplicaciónGratis con registro previo.
Frontera de Tamaulipas15:00 hDAZN México, por su web o aplicaciónGratis con registro previo.
Sureste, zona de Quintana Roo15:00 hDAZN México, por su web o aplicaciónGratis con registro previo.

Cómo ver el Balón de Oro 2026 EN VIVO GRATIS en DAZN México

Para seguir la premiación, entra al sitio web de DAZN México o abre su aplicación, crea una cuenta e inicia sesión. Después, busca “Ceremonia del Balón de Oro 2026” y selecciona la emisión en español. La cobertura anunciada para México es gratuita con registro previo: no requiere contratar una suscripción de pago para este evento.

Cómo ver la señal del Balón de Oro 2026 DAZN en un televisor

La opción para llevar la gala a la pantalla grande es utilizar la aplicación de DAZN en una Smart TV o en un dispositivo de streaming compatible. También puedes seguirla desde un teléfono, una tableta, una consola compatible o una computadora mediante el navegador. Para esta transmisión, el acceso señalado es la web o la aplicación de DAZN; no debes buscar un número de canal de DAZN en la parrilla de tu operador de cable.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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