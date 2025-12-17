PSG y Flamengo se verán las caras este miércoles 17 de diciembre en Catar (11:00 horas del Tiempo de Centro; 18:00 hora peninsular) en una final de la Copa Intercontinental 2025 que huele a clásico global: el vigente rey de Europa frente al monarca de América por el rótulo simbólico de mejor equipo del planeta. Con Luis Enrique a un paso del sextete y el Mengao decidido a reavivar la leyenda de 1981, el choque promete un espectáculo de alto voltaje, en el que la jerarquía, la historia y el orgullo se mezclan en un duelo llamado a marcar época en el fútbol mundial.

¿Quieres ver el partido GRATIS desde tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV? La señal de DAZN será la encargada de transmitir el partido en vivo de forma libre, legal y sin pagar el PPV. Aquí te explico todos los pasos que debes seguir para poder hacerlo.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO GRATIS, PSG vs. Flamengo por final de la Copa Intercontinental 2025?

Estos son los pasos que debes seguir par crearte una cuenta en DAZN para ver el partido PSG y Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025 gratis, de forma legal y nada pirata:

Ingresa a la app o el sitio web de DAZN : crea una cuenta utilizando tu correo electrónico (de preferencia gmail o outlook) con tu nombre y contraseña.

: crea una cuenta utilizando tu correo electrónico (de preferencia gmail o outlook) con tu nombre y contraseña. Luego, acepta los términos y condiciones para confirmar tu suscripción gratuita sin la necesidad de acceder al plan mensual o anual.

Ingresa a tu correo electrónico y aprueba la suscripción con DAZN. ¡Y listo!

De esta forma, podrás ver todos los partidos de la Copa Intercontinental 2025 incluyendo el duelo entre PSG y Flamengo .

. Si deseas ver DAZN en tu televisor Smart TV, descarga la aplicación de DAZN que viene en el buscador de aplicaciones o desde tu dispositivo Chrome Cast.

en tu televisor Smart TV, descarga la aplicación de DAZN que viene en el buscador de aplicaciones o desde tu dispositivo Chrome Cast. Si quieres verlo en tu computadora, solo dirígete al sitio web oficial de DAZN e ingresa a tu cuenta de usuario.

Para teléfonos celulares o tablets: solo debes descargar la app de DAZN e ingresa con tu usuario.

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones de streaming:

Apple TV

Google Chromescast

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Android TV

Roku

SmartCast.

¿Cuánto cuesta DAZN? Precios del streaming online

Si deseas tener una mejor definición de imagen, evitar los anuncios publicitarios y tener más contenido exclusivo de DAZN, puedes hacerlo si pagas tu suscripción mensual con el precio de la moneda local de tu país.

España: €19,99 al mes o €169,99 en pago único al año

Estados Unidos: $24,99 al mes o $199,99 al año

Reino Unido: £9,99 al mes o £119,99 al año para el plan Super Saver anual

Canadá: $20,00 CAD al mes

Alemania: €14,99 al mes

Japón: ¥980 al mes para el plan DAZN GLOBAL o ¥4200 al mes para el plan DAZN STANDARD

DAZN ofrece tres planes de pago sin diferencias en contenido o funciones:

DAZN Flexible Pass: $29,99 al mes

DAZN Annual Super Saver: $224,99 al año

DAZN Monthly Saver: $19,99 al mes durante 12 meses

DAZN también ofrece eventos de pago por visión (PPV) para peleas de alto perfil seleccionadas, que cuestan más que la tarifa de suscripción estándar

PSG vs. Flamengo: fecha, horario y dónde ver en vivo la final de la Copa Intercontinental 2025

Partido: PSG vs. Flamengo, por final de la Copa Intercontinental 2025

Día: Miércoles 17 de diciembre de 2025

Hora: 11:00 horas del Tiempo de Centro; 12 pm ET / 9 am PT

Streaming TV: DAZN (Regístrate en el sitio web para verlo gratis)

Lugar: Estadio Ahmed bin Ali en Qatar