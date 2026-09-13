Continúa la acción de la Fórmula 1 este fin de semana con el Gran Premio de España, que debuta en la temporada en el circuito de MADRING en la capital española, que acogerá una prueba de la categoría ‘reina’ del automovilismo por primera vez en 45 años. ¿Quieres ver la carrera del GP de España 2026 EN DIRECTO ONLINE por TV y streaming? Aquí encontrarás el horario completo de la Ronda 14 del Campeonato Mundial de la F1, cómo ver la clasificación y la carrera en vivo por DAZN F1 desde España.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO la carrera del GP de España 2026 por SKY Sports, SKY Plus, F1 TV e Izzi TV. (Foto: MAIRO CINQUETTI / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP y Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver el GP de España 2026 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de España 2026 estará disponible en DAZN F1, un canal de DAZN cuya programación está enfocada en exclusiva a la Fórmula 1. Tiene todas las carreras del mundial en directo, además de las entrevistas, reportajes y contenido.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial ( en Android y en iOS ) o desde la web DAZN.com .

y en ) o desde . Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63).

Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal. Además, ten en cuenta que DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD y comentarios.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO la carrera del GP de España 2026 por F1 TV. (Foto: GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP y Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cómo ver el GP de España 2026 online por DAZN?

Para ver el GP de España 2026 de manera online, solo necesitas acceder a la app o web de DAZN, iniciar sesión con tu cuenta activa, ir a la sección ‘F1 – GP de España’ y seleccionar la transmisión en directo o en diferido.

Precio de DAZN F1 en España

Si es que aún no has pagado para poder disfrutar de la señal de DAZN F1 en España, la siguiente información te será de mucha utilidad.

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes.

Plan Total: 39,99 €/mes, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

También existe la opción de pago anual con descuento.

Ten en cuenta que los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).