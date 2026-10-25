La emoción de la Fórmula 1 aterriza en territorio texano para disputar el Gran Premio de Estados Unidos 2026, cuya carrera principal se celebrará hoy domingo 25 de octubre de 2026 en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, a las 21:00 horas (horario peninsular de España) —20:00 horas en las Islas Canarias—, y la transmisión EN DIRECTO para el territorio español estará a cargo de DAZN F1.

El trazado estadounidense de 5,513 kilómetros representa uno de los retos técnicos más completos de toda la temporada a lo largo de sus 56 vueltas. Su icónica subida empinada hacia la primera curva ciega suele ofrecer adelantamientos múltiples en la salida, mientras que el primer sector de curvas enlazadas de alta velocidad y su extensa recta trasera ponen a prueba tanto la carga aerodinámica de los monoplazas como la gestión del desgaste de los neumáticos.

¿Dónde ver el GP de Estados Unidos 2026 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de Estados Unidos 2026 estará disponible en DAZN F1, un canal de DAZN cuya programación está enfocada en exclusiva a la Fórmula 1. Tiene todas las carreras del mundial en directo, además de las entrevistas, reportajes y contenido.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial ( en Android y en iOS ) o desde la web DAZN.com .

y en ) o desde . Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63).

Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal. Además, ten en cuenta que DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD y comentarios.

La carrera del GP de Estados Unidos 2026 se realizará en el Circuito de las Américas (COTA) en Austin, Texas. (Foto: RANJITH KUMAR / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP) / RANJITH KUMAR

¿Cómo ver el GP de Estados Unidos 2026 online por DAZN?

Para ver el GP de Estados Unidos 2026 de manera online, solo necesitas acceder a la app o web de DAZN, iniciar sesión con tu cuenta activa, ir a la sección ‘F1 – GP de España’ y seleccionar la transmisión en directo o en diferido.

Precio de DAZN F1 en España

Si es que aún no has pagado para poder disfrutar de la señal de DAZN F1 en España, la siguiente información te será de mucha utilidad.

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes.

Plan Total: 39,99 €/mes, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

También existe la opción de pago anual con descuento.

Ten en cuenta que los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).