Se viven las últimas carreras del año en la Formula 1 y nos trasladamos, nuevamente, a Estados Unidos. Este domingo 22 de noviembre, sigue la televisación de DAZN F1 en directo para ver el GP de Las Vegas 2026 a partir de las 05:00 hora peninsular en España , que contará con la presencia de los dos pilotos españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz. A continuación, te dejo todos los detalles para ver el circuito.

¿Cómo ver DAZN F1 ONLINE, GP de Las Vegas 2026 en España?

Para seguir el GP de Las Vegas 2026 por internet, los espectadores deberán acceder a DAZN desde su página web o aplicación oficial. La plataforma permite reproducir sus contenidos en dispositivos compatibles, siempre que el usuario tenga una suscripción que incluya el canal DAZN F1.

Estas son algunas de las alternativas para acceder a la transmisión:

Smart TV: mediante la aplicación de DAZN en televisores compatibles.

mediante la aplicación de DAZN en televisores compatibles. Móviles y tabletas: desde la aplicación oficial disponible para iOS y Android.

desde la aplicación oficial disponible para iOS y Android. Ordenadores: a través de la página web de DAZN.

a través de la página web de DAZN. Dispositivos de streaming: mediante equipos compatibles con la aplicación de la plataforma.

La disponibilidad del canal y de la carrera dependerá del paquete contratado y de las condiciones del servicio. DAZN también permite consultar su programación para localizar la emisión del Gran Premio.

¿Cuánto cuesta ver la Fórmula 1 en DAZN España?

El precio para ver la Fórmula 1 en DAZN España depende del plan de suscripción elegido. La plataforma dispone de diferentes modalidades, desde una alternativa económica que incluye un Gran Premio mensual de F1 y MotoGP hasta planes con acceso completo al contenido de motor y otras competiciones deportivas.

Estos son los precios de las suscripciones de DAZN:

Plan Modalidad Precio Motor Anual con pago mensual 19,99 €/mes Motor Mensual sin permanencia 29,99 €/mes Motor Anual, pago único 219,99 € DAZN GO Anual con pago fraccionado 4,99 €/mes DAZN GO Mensual sin permanencia 7,99 €/mes DAZN GO Anual, pago único 54,99 € Premium Anual con pago mensual 31,99 €/mes Premium Mensual sin permanencia 44,99 €/mes Premium Anual, pago único 351,99 €

¿Qué incluye cada plan de DAZN?

Plan Motor: incluye Fórmula 1, MotoGP, NASCAR, DTM y otras competiciones de automovilismo. Es una de las alternativas para quienes quieren seguir toda la temporada de carreras.

incluye Fórmula 1, MotoGP, NASCAR, DTM y otras competiciones de automovilismo. Es una de las alternativas para quienes quieren seguir toda la temporada de carreras. DAZN GO: ofrece una opción económica con acceso a un Gran Premio al mes de Fórmula 1 y MotoGP, además de fútbol y otros contenidos deportivos.

ofrece una opción económica con acceso a un Gran Premio al mes de Fórmula 1 y MotoGP, además de fútbol y otros contenidos deportivos. Plan Premium: permite acceder al contenido completo de DAZN, incluida la Fórmula 1, el fútbol, el baloncesto y otras competiciones.

Los usuarios de entre 18 y 30 años también pueden acogerse a la Tarifa Joven -30, que ofrece un descuento del 30 % en los planes mensuales y anuales con pago fraccionado.

Otra posibilidad es contratar DAZN mediante operadores de televisión como Movistar, que dispone de ofertas y paquetes combinados para acceder a determinados contenidos de la plataforma.

Puedes consultar las condiciones y los precios actualizados en los siguientes enlaces:

La emisión permitirá seguir la carrera desde la salida hasta la bandera a cuadros, con la atención puesta en la posibilidad de que Antonelli cierre anticipadamente la lucha por el campeonato mundial.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el GP de Las Vegas 2026 por la Fórmula Uno

Competición Fórmula 1 2026 Carrera GP de Las Vegas Fecha Domingo 22 de noviembre Canal DAZN F1 Plataforma DAZN País España Hora peninsular 05:00 Hora en Canarias 04:00 Circuito Circuito de Las Vegas