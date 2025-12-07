La temporada 2025 de la Fórmula 1 llega a su capítulo final este domingo 7 de diciembre con el siempre imponente Gran Premio de Abu Dabi , una cita que año a año concentra la tensión y las emociones del cierre mundialista. Yas Marina, escenario que tradicionalmente baja el telón del campeonato, volverá a ser el punto donde los mejores pilotos del mundo lo dejan todo en la pista para definir al campeón.

El duelo estelar tiene nombre propio: Lando Norris vs. Max Verstappen. El británico llega a esta última carrera al frente con 408 puntos, mientras que el neerlandés lo persigue muy de cerca con 396. Si Verstappen logra imponerse, sumará su quinto título consecutivo, un hito histórico; pero si Norris se consagra, celebrará su primer campeonato, rompiendo la hegemonía de ocho años en manos de Verstappen y Hamilton.

Todo se decidirá en los 58 giros del Circuito de Yas Marina, una pista de 5.281 km por vuelta y 306 km totales, famosa por su recta de 1.2 km y sus curvas lentas que ofrecen oportunidades de adelantamiento. Desde su inauguración en 2009, este circuito ha sido protagonista de desenlaces memorables, y en 2024 vio a Kevin Magnussen marcar la vuelta más rápida con un 1:25.637.

La carrera definitiva del Gran Premio de Abu Dabi 2025 se disputará el domingo 7 de diciembre a las 14:00 horas en España , horario ideal para vivir una de las últimas batallas por el campeonato mundial.

¿Dónde ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de Abu Dabi 2025 en España estará disponible en DAZN F1, un canal de DAZN cuya programación está enfocada en exclusiva a la Fórmula 1. Tiene todas las carreras del mundial en directo, además de las entrevistas, reportajes y contenido.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial (en Android y en iOS) o desde la web DAZN.com.

Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63).

Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal. Además, ten en cuenta que DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD y comentarios del equipo habitual encabezado por Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella.

¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 online por DAZN?

Para ver el GP de Abu Dabi 2025 de manera online, solo necesitas acceder a la app o web de DAZN, iniciar sesión con tu cuenta activa, ir a la sección ‘F1 – GP de Las Vegas’ y seleccionar la transmisión en directo o en diferido. ¡Nada del otro mundo!

Precio de DAZN F1 en España

Si es que aún no has pagado para poder disfrutar de la señal de DAZN F1 en España, la siguiente información te será de mucha utilidad.

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes .

. Plan Total: 39,99 €/mes , con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes. También existe la opción de pago anual con descuento.

Ten en cuenta que los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).