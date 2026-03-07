La temporada 2026 del Fórmula 1 arranca con emoción y expectativa este fin de semana con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo de 2026 en el icónico Albert Park Circuit en Melbourne. Este tradicional circuito urbano se prepara para recibir a los 11 equipos de la parrilla con el estreno del año, en lo que será la primera prueba oficial del calendario con nuevos cambios reglamentarios y una lucha anticipada por el liderazgo entre escuderías clásicas y emergentes.

El GP de Australia de 2026 cobra aún más relevancia porque marca el inicio de una temporada donde la competitividad promete ser intensa, con rivales como Lando Norris intentando defender el título, y contendientes como George Russell, Max Verstappen y Charles Leclerc listos para desafiar la jerarquía establecida. Con la mirada del público mundial sobre Melbourne, la emoción por ver quién domina en Albert Park está al máximo.

🕒 Horarios de la carrera del GP de Australia 2026 por país

La carrera del Gran Premio de Australia 2026, que se disputa en el Albert Park Circuit, está programada para la madrugada del domingo 8 de marzo en gran parte de América y Europa. Según la prensa internacional, estos son los horarios actualizados para seguir la largada en vivo:

Argentina: 1:00 a.m.

1:00 a.m. Chile: 1:00 a.m.

1:00 a.m. Brasil: 1:00 a.m.

1:00 a.m. Uruguay: 1:00 a.m.

1:00 a.m. Paraguay: 1:00 a.m.

1:00 a.m. Bolivia: 12:00 a.m.

12:00 a.m. Venezuela: 12:00 a.m.

12:00 a.m. Colombia: 11:00 p.m. (sábado)

11:00 p.m. (sábado) Perú: 11:00 p.m. (sábado)

11:00 p.m. (sábado) Ecuador: 11:00 p.m. (sábado)

11:00 p.m. (sábado) México (CDMX): 10:00 p.m. (sábado)

10:00 p.m. (sábado) Estados Unidos (ET): 12:00 a.m.

12:00 a.m. España: 5:00 a.m. (domingo)

¿Dónde ver el GP de Australia 2026 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de Australia 2026 en España estará disponible en DAZN F1, un canal de DAZN cuya programación está enfocada en exclusiva a la Fórmula 1. Tiene todas las carreras del mundial en directo, además de las entrevistas, reportajes y contenido.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial (en Android y en iOS) o desde la web DAZN.com.

Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63).

Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal. Además, ten en cuenta que DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD y comentarios del equipo habitual encabezado por Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella.

¿Cómo ver el GP de Australia 2026 online por DAZN?

Para ver el GP de Australia 2026 de manera online, solo necesitas acceder a la app o web de DAZN, iniciar sesión con tu cuenta activa, ir a la sección ‘F1 – GP de Las Vegas’ y seleccionar la transmisión en directo o en diferido. ¡Nada del otro mundo!

Precio de DAZN F1 en España

Si es que aún no has pagado para poder disfrutar de la señal de DAZN F1 en España, la siguiente información te será de mucha utilidad.

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes .

. Plan Total: 39,99 €/mes , con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes. También existe la opción de pago anual con descuento.

Ten en cuenta que los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).