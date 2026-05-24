La Fórmula 1 aterriza nuevamente en uno de los escenarios más espectaculares y peligrosos del calendario. El GP de Canadá 2026 se correrá en el legendario Circuit Gilles Villeneuve de Montreal , una pista famosa por sus altas velocidades, curvas técnicas y el temido “Muro de los Campeones”, donde cualquier error puede dejar fuera a los pilotos más experimentados. El gran evento se disputará el domingo 24 de mayo (22:00 horas ESP) y promete una batalla intensa entre las principales escuderías del campeonato.

En España, miles de aficionados ya se preparan para vivir cada adelantamiento, estrategia y vuelta rápida desde televisión y plataformas digitales. DAZN F1 continuará siendo la casa oficial de la Fórmula 1 en territorio español, ofreciendo cobertura completa del fin de semana con entrenamientos, clasificación y carrera EN DIRECTO. Si quieres saber cómo ver el GP de Canadá 2026 online y por TV desde España, aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver el GP de Canadá 2026 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del Gran Premio de Canadá 2026 estará disponible mediante DAZN F1, plataforma que posee los derechos exclusivos de la Fórmula 1 en España hasta el final de la temporada 2026.

Los aficionados podrán seguir:

Entrenamientos libres

Clasificación

Sprint (si aplica)

Carrera principal

Programas especiales y análisis post carrera

Además, DAZN ofrece cobertura completa con narración en español, entrevistas y contenido exclusivo durante todo el fin de semana.

¿Cómo ver el GP de Canadá 2026 online por DAZN?

Para mirar la carrera EN DIRECTO solo necesitas ingresar a la app oficial de DAZN o acceder desde su página web, iniciar sesión con tu cuenta activa y buscar la sección correspondiente a Fórmula 1 y al GP de Canadá 2026.

DAZN permite seguir la transmisión desde:

Smart TV

PC o laptop

Teléfono móvil

Tablet

Consolas compatibles

La plataforma también cuenta con opción de ver la carrera en diferido para quienes no puedan seguirla completamente en vivo.

¿Se puede ver el GP de Canadá 2026 desde Movistar Plus+?

Sí. Los clientes de Movistar Plus+ que tengan integrado DAZN dentro de su paquete podrán acceder al canal DAZN F1 y seguir toda la cobertura del GP de Canadá 2026 desde televisión y dispositivos compatibles.

Movistar integra los canales deportivos de DAZN en varios de sus planes premium, por lo que muchos usuarios españoles pueden acceder a la Fórmula 1 sin necesidad de contratar una suscripción independiente.

Precio de DAZN F1 en España 💶

Actualmente, DAZN ofrece distintos planes para acceder a la Fórmula 1 y otros deportes internacionales. Los precios aproximados son:

Plan con F1: desde 29,99 € al mes

desde 29,99 € al mes Plan Total: desde 39,99 € al mes aproximadamente

También existen planes anuales y promociones temporales que pueden variar dependiendo de la temporada y del tipo de suscripción elegida.

¿Está disponible F1 TV Pro en España?

No completamente. Debido a los derechos exclusivos de DAZN en España, F1 TV no ofrece actualmente F1 TV Pro con transmisión completa EN VIVO dentro del país.

En España únicamente está disponible F1 TV Access, una versión limitada que incluye:

tiempos en vivo

estadísticas

repeticiones

contenido adicional

Por ello, DAZN F1 continúa siendo la principal alternativa oficial para seguir toda la temporada 2026 de Fórmula 1 EN DIRECTO.