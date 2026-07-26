Continúa la acción de La Fórmula 1 este fin de semana con el Gran Premio de Hungría 2026, una de las citas clave del calendario oficial de la FIA en el histórico Hungaroring, autódromo localizado en Mogyoród. ¿Quieres ver la carrera del GP de Hungría 2026 EN DIRECTO ONLINE por TV y streaming? Aquí encontrarás el horario completo del GP de Austria, cómo ver la clasificación y la carrera en vivo por DAZN F1 desde España.

BUDAPEST, CONDADO DE PEST (HUNGRÍA), 26/07/2026. Canal para ver la carrera de la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría 2026, que se realizará en Hungaroring. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver el GP de Hungría 2026 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de Hungría 2026 estará disponible en DAZN F1, un canal de DAZN cuya programación está enfocada en exclusiva a la Fórmula 1. Tiene todas las carreras del mundial en directo, además de las entrevistas, reportajes y contenido.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial ( en Android y en iOS ) o desde la web DAZN.com .

y en ) o desde . Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63).

Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal. Además, ten en cuenta que DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD y comentarios.

La carrera del GP de Hungría 2026 se realizará en el Hungaroring. (Foto: Martin KEEP / AFP) / MARTIN KEEP

¿Cómo ver el GP de Hungría 2026 online por DAZN?

Para ver el GP de Hungría 2026 de manera online, solo necesitas acceder a la app o web de DAZN, iniciar sesión con tu cuenta activa, ir a la sección ‘F1 – GP de Hungría’ y seleccionar la transmisión en directo o en diferido.

Precio de DAZN F1 en España

Si es que aún no has pagado para poder disfrutar de la señal de DAZN F1 en España, la siguiente información te será de mucha utilidad.

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes.

Plan Total: 39,99 €/mes, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

También existe la opción de pago anual con descuento.

Ten en cuenta que los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).