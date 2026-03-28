Los ojos del mundo estarán puestos este fin de semana en el GP de Japón 2026 de Fórmula 1. Este es un evento deportivo imperdible que se desarrollará en el Circuito de Suzuka. Por suerte para ti, podrás verlo EN DIRECTO a través de DAZN F1. Ahora mismo te indicaré cómo podrás seguir EN VIVO la carrera por TV y Streaming Online en España.

Primero que nada te recalco que si te encuentras en España, podrás disfrutar del Gran Premio de Japón 2026 EN VIVO a partir de las 7:00 am del domingo 29 de marzo. ¡Ojo con eso! En Estados Unidos (ET) comenzará a la 1:00 am de ese mismo día, mientras que en CDMX arrancará a las 11:00 pm del sábado 28 de marzo.

La carrera del GP de Japón 2026 se realizará en el Circuito de Suzuka. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

¿Dónde ver el GP de Japón 2026 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de Japón 2026 en España estará disponible en DAZN F1, un canal de DAZN cuya programación está enfocada en exclusiva a la Fórmula 1. Tiene todas las carreras del mundial en directo, además de las entrevistas, reportajes y contenido.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial ( en Android y en iOS ) o desde la web DAZN.com .

y ) o desde la web . Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63).

Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal. Además, ten en cuenta que DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD.

¿Cómo ver el GP de GP de Japón 2026 online por DAZN?

Para ver el GP de Japón 2026 de manera online, solo necesitas acceder a la app o web de DAZN, iniciar sesión con tu cuenta activa, ir a la sección ‘F1 – GP de Japón’ y seleccionar la transmisión en directo o en diferido. ¡Nada del otro mundo!

Precio de DAZN F1 en España

Si es que aún no has pagado para poder disfrutar de la señal de DAZN F1 en España, la siguiente información te será de mucha utilidad.

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes.

Plan Total: 39,99 €/mes, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

También existe la opción de pago anual con descuento.

Ten en cuenta que los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).