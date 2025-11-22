Los ojos del mundo estarán puestos este fin de semana en el GP de Las Vegas 2025 de Fórmula 1. Este es un evento deportivo imperdible que se desarrollará en ‘La Ciudad del Pecado’. Por suerte para ti, podrás verlo EN DIRECTO a través de DAZN F1. Ahora mismo te indicaré cómo podrás seguir EN VIVO la carrera por TV y Streaming Online en España.

Primero que nada te recalco que si te encuentras en España, podrás disfrutar del Gran Premio de Las Vegas EN VIVO a partir de las 5:00 del domingo 23 de noviembre. ¡Ojo con eso! En cambio, si estás en Las Vegas, el espectáculo automovilístico arrancará a las 20:00 del sábado 22 de noviembre.

El Gran Premio de Las Vegas 2025 es potencialmente crucial para definir el título de campeón del mundo de la Fórmula 1. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Habiéndote explicado lo anterior, te cuento que lo que el público podrá ver en el GP de Las Vegas no será otra cosa que una rara carrera callejera moderna de Fórmula 1, donde pilotos como Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen serán capaces de adelantar. ¡La carrera promete y mucho!

El GP de Las Vegas 2025 se celebrará en el Strip de Las Vegas y sus alrededores, en Las Vegas, Nevada. La línea de salida estará situada en el emplazamiento de Grand Prix Plaza, ubicada en la esquina de Harmon Avenue y Koval Lane. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿Dónde ver el GP de Las Vegas 2025 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de Las Vegas 2025 en España estará disponible en DAZN F1, un canal de DAZN cuya programación está enfocada en exclusiva a la Fórmula 1. Tiene todas las carreras del mundial en directo, además de las entrevistas, reportajes y contenido.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial ( en Android y en iOS ) o desde la web DAZN.com .

y ) o desde la web . Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63).

Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal. Además, ten en cuenta que DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD y comentarios del equipo habitual encabezado por Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella.

¿Cómo ver el GP de Las Vegas 2025 online por DAZN?

Para ver el GP de Las Vegas de manera online, solo necesitas acceder a la app o web de DAZN, iniciar sesión con tu cuenta activa, ir a la sección ‘F1 – GP de Las Vegas’ y seleccionar la transmisión en directo o en diferido. ¡Nada del otro mundo!

Precio de DAZN F1 en España

Si es que aún no has pagado para poder disfrutar de la señal de DAZN F1 en España, la siguiente información te será de mucha utilidad.

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes.

Plan Total: 39,99 €/mes, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

También existe la opción de pago anual con descuento.

Ten en cuenta que los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).