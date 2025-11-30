El Gran Premio de Qatar 2025 llega este fin de semana como la penúltima cita del calendario de Fórmula 1, un escenario decisivo en el que Lando Norris buscará mantener el liderato del campeonato. Con formato sprint y 33 puntos en juego, la acción en el Circuito de Losail promete máxima intensidad desde el viernes. Será un evento clave para definir las últimas opciones al título y uno de los fines de semana más esperados del año.

Tras el caótico paso por Las Vegas y sus horarios poco amigables para los aficionados europeos, la cita en Qatar supondrá un alivio para los seguidores en España. Gracias a las solo dos horas de diferencia entre ambos países y al hecho de tratarse de una carrera nocturna, este GP podrá disfrutarse con mayor comodidad.

El sábado llegará con un doble menú de infarto: la carrera al sprint será a las 15:00 horas (hora en España), mientras que la clasificación que definirá la parrilla del domingo se celebrará a las 19:00 (hora en España).

Finalmente, la carrera definitiva del Gran Premio de Qatar se disputará el domingo 30 de noviembre a las 17:00 horas en España , horario ideal para vivir una de las últimas batallas por el campeonato mundial.

It's all led up to this for Lando! 👀



For the first time this season, the Drivers' Championship could be decided this weekend 🏆#F1 #QatarGP pic.twitter.com/6kpboBA34e — Formula 1 (@F1) November 26, 2025

¿Dónde ver el GP de Las Vegas 2025 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de Las Vegas 2025 en España estará disponible en DAZN F1, un canal de DAZN cuya programación está enfocada en exclusiva a la Fórmula 1. Tiene todas las carreras del mundial en directo, además de las entrevistas, reportajes y contenido.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial (en Android y en iOS) o desde la web DAZN.com.

Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63).

Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal. Además, ten en cuenta que DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD y comentarios del equipo habitual encabezado por Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella.

¿Cómo ver el GP de Las Vegas 2025 online por DAZN?

Para ver el GP de Las Vegas de manera online, solo necesitas acceder a la app o web de DAZN, iniciar sesión con tu cuenta activa, ir a la sección ‘F1 – GP de Las Vegas’ y seleccionar la transmisión en directo o en diferido. ¡Nada del otro mundo!

Precio de DAZN F1 en España

Si es que aún no has pagado para poder disfrutar de la señal de DAZN F1 en España, la siguiente información te será de mucha utilidad.

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes .

. Plan Total: 39,99 €/mes , con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes. También existe la opción de pago anual con descuento.

Ten en cuenta que los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).