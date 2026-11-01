La Fórmula 1 puede coronar a su nuevo campeón mundial en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Andrea Kimi Antonelli llega al Gran Premio de México 2026 con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell y la posibilidad de asegurar matemáticamente su primer título este domingo 1 de noviembre. El piloto de Mercedes necesita sumar dos unidades para proclamarse campeón, en una carrera que podría convertirlo en el ganador más joven de la historia de la categoría.

La largada está programada para las 21:00 horas de España peninsular (20:00 en Canarias), con una competencia de 71 vueltas y 305,584 kilómetros de recorrido. Los aficionados podrán seguir la transmisión EN DIRECTO mediante DAZN F1, a través de la plataforma DAZN. La jornada también tendrá como protagonista a Sergio «Checo» Pérez, quien competirá con Cadillac ante su público y alcanzará las 300 participaciones en Grandes Premios de Fórmula 1.

¿Cómo ver DAZN F1 ONLINE, GP de México 2026 en España?

Para seguir el Gran Premio de México por internet, los espectadores deberán acceder a DAZN desde su página web o aplicación oficial. La plataforma permite reproducir sus contenidos en dispositivos compatibles, siempre que el usuario tenga una suscripción que incluya el canal DAZN F1.

Estas son algunas de las alternativas para acceder a la transmisión:

Smart TV: mediante la aplicación de DAZN en televisores compatibles.

mediante la aplicación de DAZN en televisores compatibles. Móviles y tabletas: desde la aplicación oficial disponible para iOS y Android.

desde la aplicación oficial disponible para iOS y Android. Ordenadores: a través de la página web de DAZN.

a través de la página web de DAZN. Dispositivos de streaming: mediante equipos compatibles con la aplicación de la plataforma.

La disponibilidad del canal y de la carrera dependerá del paquete contratado y de las condiciones del servicio. DAZN también permite consultar su programación para localizar la emisión del Gran Premio.

¿Cuánto cuesta ver la Fórmula 1 en DAZN España?

El precio para ver la Fórmula 1 en DAZN España depende del plan de suscripción elegido. La plataforma dispone de diferentes modalidades, desde una alternativa económica que incluye un Gran Premio mensual de F1 y MotoGP hasta planes con acceso completo al contenido de motor y otras competiciones deportivas.

Estos son los precios de las suscripciones de DAZN:

Plan Modalidad Precio Motor Anual con pago mensual 19,99 €/mes Motor Mensual sin permanencia 29,99 €/mes Motor Anual, pago único 219,99 € DAZN GO Anual con pago fraccionado 4,99 €/mes DAZN GO Mensual sin permanencia 7,99 €/mes DAZN GO Anual, pago único 54,99 € Premium Anual con pago mensual 31,99 €/mes Premium Mensual sin permanencia 44,99 €/mes Premium Anual, pago único 351,99 €

¿Qué incluye cada plan de DAZN?

Plan Motor: incluye Fórmula 1, MotoGP, NASCAR, DTM y otras competiciones de automovilismo. Es una de las alternativas para quienes quieren seguir toda la temporada de carreras.

incluye Fórmula 1, MotoGP, NASCAR, DTM y otras competiciones de automovilismo. Es una de las alternativas para quienes quieren seguir toda la temporada de carreras. DAZN GO: ofrece una opción económica con acceso a un Gran Premio al mes de Fórmula 1 y MotoGP, además de fútbol y otros contenidos deportivos.

ofrece una opción económica con acceso a un Gran Premio al mes de Fórmula 1 y MotoGP, además de fútbol y otros contenidos deportivos. Plan Premium: permite acceder al contenido completo de DAZN, incluida la Fórmula 1, el fútbol, el baloncesto y otras competiciones.

Los usuarios de entre 18 y 30 años también pueden acogerse a la Tarifa Joven -30, que ofrece un descuento del 30 % en los planes mensuales y anuales con pago fraccionado.

Otra posibilidad es contratar DAZN mediante operadores de televisión como Movistar, que dispone de ofertas y paquetes combinados para acceder a determinados contenidos de la plataforma.

Puedes consultar las condiciones y los precios actualizados en los siguientes enlaces:

La emisión permitirá seguir la carrera desde la salida hasta la bandera a cuadros, con la atención puesta en la posibilidad de que Antonelli cierre anticipadamente la lucha por el campeonato mundial.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el GP de México 2026 por la Fórmula Uno

Competición Fórmula 1 2026 Carrera GP de México Fecha Domingo 1 de noviembre Canal DAZN F1 Plataforma DAZN País España Hora peninsular 21:00 Hora en Canarias 20:00 Circuito Autódromo Hermanos Rodríguez

El Gran Premio de México 2026 se disputa este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, como parte del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Los aficionados podrán seguir la carrera con cobertura de la clasificación, los preparativos y la competencia principal mediante distintas alternativas de transmisión EN VIVO y ONLINE, tanto por televisión como por plataformas digitales. La largada está programada para las 2:00 p. m. en México, 3:00 p. m. en Perú y Colombia, y 4:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos. En México, la carrera se podrá ver GRATIS por Canal 5 y TUDN, mediante TV abierta, además de SKY Sports y F1 TV; en Estados Unidos, las opciones incluyen ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y Apple TV, mientras que en Perú y otros países de Sudamérica la cobertura estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Los seguidores de la categoría también pueden consultar la disponibilidad de DAZN F1 en España y F1 TV como plataforma oficial de la competición, de acuerdo con los derechos audiovisuales de cada territorio. (VIDEO DE X: @MiCanal5)