La carrera por el Balón de Oro 2026 está abierta: Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé parten entre los favoritos de una lista de 30 nominados, pero el título de España en el Mundial añade un nombre de peso a la disputa: Fabián Ruiz. El centrocampista reúne dos de los grandes títulos de la temporada, el Mundial con la selección española y la Champions League con el PSG, un palmarés que refuerza su candidatura frente a los principales aspirantes al premio.

Para todo el público mexicano, podrás seguir la gala del Balón de Oro 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 26 de octubre, a partir de las 14 horas (CDMX) , a través de la señal oficial de DAZN por TV y streaming online.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO, el Balón de Oro 20206 por TV y Señal Online?

La gala del Balón de Oro 2026 se podrá ver en vivo en México por DAZN, con acceso gratuito y registro previo, este lunes 26 de octubre desde las 14:00 horas del centro del país . La plataforma tiene una señal del evento en español disponible en su catálogo mexicano.

Región o zona de México Hora local del lunes 26 de octubre Dónde ver en vivo Cómo acceder Centro, Bajío, occidente, sur y parte del sureste 14:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Norte, fuera de las excepciones fronterizas 14:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Pacífico y noroeste 13:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Bahía de Banderas, Nayarit 14:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo; esta zona sigue la hora del centro. Baja California 13:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo; el horario estacional fronterizo sigue vigente. Frontera de Chihuahua, sector Ciudad Juárez 14:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Frontera de Chihuahua, sector Ojinaga 15:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Frontera de Coahuila 15:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Frontera de Nuevo León 15:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Frontera de Tamaulipas 15:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo. Sureste, zona de Quintana Roo 15:00 h DAZN México, por su web o aplicación Gratis con registro previo.

Cómo ver el Balón de Oro 2026 EN VIVO GRATIS en DAZN México

Para seguir la premiación, entra al sitio web de DAZN México o abre su aplicación, crea una cuenta e inicia sesión. Después, busca “Ceremonia del Balón de Oro 2026” y selecciona la emisión en español. La cobertura anunciada para México es gratuita con registro previo: no requiere contratar una suscripción de pago para este evento.

Cómo ver la señal del Balón de Oro 2026 DAZN en un televisor

La opción para llevar la gala a la pantalla grande es utilizar la aplicación de DAZN en una Smart TV o en un dispositivo de streaming compatible. También puedes seguirla desde un teléfono, una tableta, una consola compatible o una computadora mediante el navegador. Para esta transmisión, el acceso señalado es la web o la aplicación de DAZN; no debes buscar un número de canal de DAZN en la parrilla de tu operador de cable.

El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)