La carrera por el Balón de Oro 2026 está abierta: Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé parten entre los favoritos de una lista de 30 nominados, pero el título de España en el Mundial añade un nombre de peso a la disputa: Fabián Ruiz. El centrocampista reúne dos de los grandes títulos de la temporada, el Mundial con la selección española y la Champions League con el PSG, un palmarés que refuerza su candidatura frente a los principales aspirantes al premio.
Para todo el público mexicano, podrás seguir la gala del Balón de Oro 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 26 de octubre, a partir de las 14 horas (CDMX), a través de la señal oficial de DAZN por TV y streaming online.
¿Cómo ver DAZN EN VIVO, el Balón de Oro 20206 por TV y Señal Online?
La gala del Balón de Oro 2026 se podrá ver en vivo en México por DAZN, con acceso gratuito y registro previo, este lunes 26 de octubre desde las 14:00 horas del centro del país. La plataforma tiene una señal del evento en español disponible en su catálogo mexicano.
|Región o zona de México
|Hora local del lunes 26 de octubre
|Dónde ver en vivo
|Cómo acceder
|Centro, Bajío, occidente, sur y parte del sureste
|14:00 h
|DAZN México, por su web o aplicación
|Gratis con registro previo.
|Norte, fuera de las excepciones fronterizas
|14:00 h
|DAZN México, por su web o aplicación
|Gratis con registro previo.
|Pacífico y noroeste
|13:00 h
|DAZN México, por su web o aplicación
|Gratis con registro previo.
|Bahía de Banderas, Nayarit
|14:00 h
|DAZN México, por su web o aplicación
|Gratis con registro previo; esta zona sigue la hora del centro.
|Baja California
|13:00 h
|DAZN México, por su web o aplicación
|Gratis con registro previo; el horario estacional fronterizo sigue vigente.
|Frontera de Chihuahua, sector Ciudad Juárez
|14:00 h
|DAZN México, por su web o aplicación
|Gratis con registro previo.
|Frontera de Chihuahua, sector Ojinaga
|15:00 h
|DAZN México, por su web o aplicación
|Gratis con registro previo.
|Frontera de Coahuila
|15:00 h
|DAZN México, por su web o aplicación
|Gratis con registro previo.
|Frontera de Nuevo León
|15:00 h
|DAZN México, por su web o aplicación
|Gratis con registro previo.
|Frontera de Tamaulipas
|15:00 h
|DAZN México, por su web o aplicación
|Gratis con registro previo.
|Sureste, zona de Quintana Roo
|15:00 h
|DAZN México, por su web o aplicación
|Gratis con registro previo.
Cómo ver el Balón de Oro 2026 EN VIVO GRATIS en DAZN México
Para seguir la premiación, entra al sitio web de DAZN México o abre su aplicación, crea una cuenta e inicia sesión. Después, busca “Ceremonia del Balón de Oro 2026” y selecciona la emisión en español. La cobertura anunciada para México es gratuita con registro previo: no requiere contratar una suscripción de pago para este evento.
Cómo ver la señal del Balón de Oro 2026 DAZN en un televisor
La opción para llevar la gala a la pantalla grande es utilizar la aplicación de DAZN en una Smart TV o en un dispositivo de streaming compatible. También puedes seguirla desde un teléfono, una tableta, una consola compatible o una computadora mediante el navegador. Para esta transmisión, el acceso señalado es la web o la aplicación de DAZN; no debes buscar un número de canal de DAZN en la parrilla de tu operador de cable.