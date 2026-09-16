Por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27, se medirán FC Barcelona - Racing en el Spotify Camp Nou este miércoles 16 de septiembre. El partido, que iniciará a las 3:30 pm ET y 1:30 pm en CDMX, apunta a ser emocionante. Si lo quieres mirar EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de DAZN. En las siguientes líneas te explicaré cómo.
¿Dónde ver DAZN EN DIRECTO, FC Barcelona - Racing Santander por LaLiga?
En España, el FC Barcelona - Racing se verá en DAZN, en su plan Fútbol. El dial para sintonizar el compromiso es el siguiente:
En TV
- DAZN LaLiga — Dial 55 de Movistar+ y Dial 113 de Orange TV
- DAZN LaLiga 2 — Dial 58 de Movistar+ y Dial 114 de Orange TV
- LaLiga TV Bar — Dial 300 de Movistar+
Por streaming
- DAZN Spain
- Movistar Plus
Pasos para ver en DAZN LaLiga
- Ingresar a la página de DAZN España.
- Registrarte o iniciar sesión.
- Elegir el plan adecuado. Debes seleccionar el Plan Fútbol o Plan Premium (para ver los partidos de LaLiga EA Sports que se emiten por la plataforma).
- Elige tu modalidad de pago (anual con pago mensual, mensual sin permanencia o pago único anual)
- Instala la APP de DAZN en tu Smart TV, móvil, tablet, Fire TV o consola.
¿Cuánto cuesta DAZN en España?
Para ver los partidos correspondientes a los derechos de DAZN, el usuario puede contratar DAZN FÚTBOL desde 19,99 euros al mes con compromiso anual, mientras que la modalidad mensual cuesta 29,99 euros al mes.
- Mensual: 29,99 €/mes
- Anual, pago mensual: 19,99 €/mes
- Anual, pago único: 219,99 €/año
- Movistar Plus+: Precio según paquete contratado que incluya DAZN LaLiga.