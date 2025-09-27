El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid es el clásico que todo aficionado al fútbol en España espera cada temporada. Con Xabi Alonso y el Cholo Simeone liderando sus equipos, el choque del sábado 27 de septiembre de 2025 en el Riyadh Air Metropolitano promete emocionantes momentos dentro de LaLiga EA Sports, especialmente ahora que ambos buscan consolidar su posición en la tabla.

Si quieres seguirlo desde España, aquí te contamos dónde verlo por DAZN LaLiga TV, el canal oficial que transmite este tipo de encuentros, cuándo es el derbi, y cuánto cuesta acceder al servicio para no perder detalle del enfrentamiento entre merengues y colchoneros.

El derbi madrileño Atlético Madrid — Real Madrid podrá seguirse en DAZN LaLiga TV EN DIRECTO, este sábado 27 de septiembre por LaLiga 2025/26. (Foto: AFP)

¿Dónde ver el partido Atlético Madrid — Real Madrid EN DIRECTO en España?

El derbi Atlético Madrid — Real Madrid EN DIRECTO se podrá ver en España a través de DAZN LaLiga TV, que forma parte de la oferta de DAZN para transmisiones de LaLiga EA Sports. Este canal tiene los derechos de emisión de cinco partidos por jornada en 35 de las 38 jornadas de la liga y transmite los clásicos más importantes.

¿Cómo ver Atlético Madrid — Real Madrid EN DIRECTO por DAZN en España?

Para seguir el Atlético vs. Real Madrid por DAZN, haz lo siguiente:

Contrata una suscripción de DAZN: Entra a la web oficial de DAZN España y elige el plan que incluya LaLiga. Uno de los planes disponibles es el DAZN Fútbol, que está en promoción mensual fraccionada desde 14,99 €/mes para quienes optan por suscripción anual; el precio sin permanencia sube a 29,99 €/mes. Activa y accede al canal DAZN LaLiga TV: Si tienes el plan que incluye LaLiga, asegúrate de que tu suscripción incluya “DAZN LaLiga” o “Fútbol”, ya que sin ese complemento no podrás ver todos los partidos de LaLiga ni el derbi completo. Elige dispositivo compatible: Puedes ver DAZN desde smartphone o tablet (iOS/Android), ordenador (PC/Mac), Smart TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, etc. Inicia sesión, busca el partido en LaLiga o en DAZN LaLiga TV, y listo.

Además, DAZN ofrece un plan más completo llamado Premium, que incluye también fútbol, motor, baloncesto y otros deportes, con precio de 31,99 €/mes si optas por suscripción anual, o 44,99 €/mes sin permanencia.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Video: ESPN)