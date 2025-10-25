El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan nuevamente en una edición del Clásico de LALIGA EA Sports 2024/25, un duelo que paraliza al mundo y define mucho más que tres puntos. La cita será este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, escenario de uno de los choques más intensos de la temporada.

La emoción del fútbol español se vive en DAZN LaLiga TV, plataforma que ofrece en exclusiva cinco partidos por jornada de LALIGA EA Sports, además de las mejores ligas europeas como la Premier League, Serie A y Bundesliga. Con su Plan Fútbol, DAZN se consolida como la casa ideal para los aficionados al balompié.

Este Clásico Barcelona vs. Real Madrid corresponde a la jornada 10 de la temporada 2024/25 y comenzará a las 16:15 horas (hora peninsular) . Los seguidores podrán disfrutarlo en directo y online desde cualquier dispositivo con una suscripción activa a DAZN.

El Estadio Santiago Bernabéu será el escenario del Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid por LALIGA EA Sports 2025. (Fotos: AFP)

¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO en España?

El Clásico de LALIGA EA Sports será transmitido EN DIRECTO por DAZN LaLiga TV, disponible para todos los suscriptores del Plan Fútbol. Este servicio ofrece una experiencia completa con análisis previos, narración en vivo y repeticiones exclusivas del encuentro entre Real Madrid y Barcelona.

Además, DAZN cuenta con la opción de verlo desde televisores inteligentes, consolas, móviles, tablets o navegadores web. Solo necesitas conexión a internet y tu cuenta activa en la plataforma para acceder al evento en tiempo real.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO en España?

Para ver DAZN en España, basta con suscribirte en www.dazn.com/es-ES o llamar al número gratuito 900 999 823 para activar tu Plan Fútbol. El registro es rápido y permite disfrutar de LALIGA EA Sports, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la NFL y más deportes en una sola plataforma.

La aplicación de DAZN está disponible para Smart TV, dispositivos móviles, consolas y ordenadores, ofreciendo la posibilidad de ver el Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid en vivo y online, con calidad HD y sin cortes.