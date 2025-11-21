LaLiga se reanuda tras la Fecha FIFA con un vibrante duelo. El Barcelona y el Athletic Club se miden en el mítico estadio Camp Noy este sábado 22 de noviembre a partir de las 4:15 p.m. horario peninsular, válido por la jornada 13 del torneo local . La emoción del fútbol español se vive en DAZN LaLiga TV en vivo y en directo, plataforma que ofrece en exclusiva cinco partidos por jornada, con su Plan Fútbol. Conoce cómo y dónde seguirlo el enfrentamiento desde cualquier dispositivo móvil.

El Barcelona enfrenta el encuentro tras una victoria (4-2 vs. Celta), a pesar de una racha irregular de dos triunfos y dos reveses, con un promedio alto de goles (11 a favor y 10 en contra). Por su parte, el Athletic Bilbao (que superó 1-0 al Oviedo) ha sido más equilibrado pero también inconsistente, con una victoria, un empate y dos derrotas, y un balance de 5-5 en goles. Ambos necesitan sumar solidez en esta fase de la competición.

Conoce en qué canal TV y dónde ver FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO GRATIS, por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Camp Nou. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN DIRECTO en España?

El Clásico de LALIGA EA Sports será transmitido EN DIRECTO por DAZN LaLiga TV, disponible para todos los suscriptores del Plan Fútbol. Este servicio ofrece una experiencia completa con análisis previos, narración en vivo y repeticiones exclusivas del partido FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao en directo por la jornada 13 del fútbol español .

Además, DAZN cuenta con la opción de verlo desde televisores inteligentes, consolas, móviles, tablets o navegadores web. Solo necesitas conexión a internet y tu cuenta activa en la plataforma para acceder al evento en tiempo real.

Para los aficionados en España, la transmisión EN VIVO del partido estará disponible a través de DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+, tanto por televisión como vía streaming online.

España: DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+ (TV y streaming).

Streaming oficial: mediante la app de DAZN y la plataforma de Movistar Plus.

¿Cómo ver el partido online por DAZN LaLiga TV?

Suscripción activa a DAZN (plan que incluye LaLiga EA Sports).

Acceso desde app DAZN (móvil, Smart TV, PC, tablets o consolas).

También disponible dentro de los paquetes de Movistar Plus+ que incluyen DAZN LaLiga.

¿Cuánto cuesta DAZN LaLiga TV en España?

Plan DAZN LaLiga: 18,99 € al mes (solo partidos de LaLiga).

Plan DAZN Total: 29,99 € al mes (incluye más competiciones como Champions, Premier, Fórmula 1 y más).

Opción a través de Movistar Plus+, según el paquete contratado.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO en España?

Para ver DAZN en España, basta con suscribirte en www.dazn.com/es-ES o llamar al número gratuito 900 999 823 para activar tu Plan Fútbol. El registro es rápido y permite disfrutar de LALIGA EA Sports, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la NFL y más deportes en una sola plataforma.

La aplicación de DAZN está disponible para Smart TV, dispositivos móviles, consolas y ordenadores, ofreciendo la posibilidad de ver el partido entre FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao en vivo y online, con calidad HD y sin cortes.

Fecha, hora, TV y online para ver Barcelona vs Athletic Club

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: sábado 22 de noviembre

Horario: 11:15 (hora de EE.UU.), 9:15 horas (México), 16:15 horas (España)

Estadio: Camp Nou

TV: DAZN LaLiga