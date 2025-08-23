El Levante vs. FC Barcelona es uno de los encuentros más atractivos de la jornada en LaLiga EA Sports para este sábado 23 de agosto y se podrá disfrutar a través de DAZN LaLiga TV en directo, tanto en televisión como en streaming online. El choque promete grandes emociones, ya que los culés necesitan los tres puntos para mantenerse en la pelea por el campeonato, mientras que el cuadro granota busca sorprender en casa.

¿Dónde ver el Levante - FC Barcelona EN VIVO?

El partido se transmitirá en DAZN LaLiga TV, señal que está disponible en su versión de televisión y también en la plataforma de streaming DAZN, lo que permitirá seguir el duelo desde dispositivos móviles, tablets, Smart TV y ordenadores.

Canal de TV: DAZN LaLiga TV

DAZN LaLiga TV Streaming online: DAZN (con suscripción activa)

DAZN (con suscripción activa) Disponibilidad: España y otros territorios autorizados

Horario del partido Levante - Barcelona

El enfrentamiento entre Levante y FC Barcelona se disputará en el Estadio Ciudad de Valencia, en la fecha programada por LaLiga EA Sports (sábado 23 de agosto de 2025). Los horarios oficiales son:

España: 21:00 horas

21:00 horas México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos (ET): 15:00 horas

Cómo contratar DAZN para ver LaLiga

Para seguir este y otros encuentros, los aficionados deberán contar con una suscripción a DAZN, que incluye el paquete DAZN LaLiga TV con los derechos de transmisión de gran parte de los partidos de la temporada. El servicio ofrece la posibilidad de ver el fútbol en directo o en diferido, así como repeticiones y resúmenes.

Últimos enfrentamientos entre Levante y Barcelona

Históricamente, el FC Barcelona ha dominado en los enfrentamientos directos, aunque el Levante ya sabe lo que es sorprender a los culés en el Ciudad de Valencia. Cada choque entre ambos equipos suele estar marcado por la intensidad y los goles.

FC Barcelona visita a Levante este sábado 23 de agosto en el Estadio Ciutat de València por la Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC