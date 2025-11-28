La Jornada 14 de LaLiga permitirá que el FC Barcelona choque con el Alavés este sábado 29 de noviembre en el Spotify Camp Nou. El duelo, evidentemente, apunta a ser emocionante. Por eso te digo que el pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 4:15 pm en España, 10:15 am ET, 9:15 am CT, 07:15 am PT y 08:15 am MT. Además, te recalco que el compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DAZN LaLiga TV. Para más detalles al respecto, sigue leyendo esta nota.

DAZN LaLiga TV, por si no lo sabías, está disponible para todos los suscriptores del Plan Fútbol. Este servicio ofrece una experiencia completa con análisis previos, narración en vivo y repeticiones exclusivas del enfrentamiento.

Pero eso no es todo: DAZN cuenta con la opción de ver el FC Barcelona - Alavés desde televisores inteligentes, consolas, móviles, tablets o navegadores web. Solo necesitas conexión a Internet y tu cuenta activa en la plataforma para acceder al evento en tiempo real.

El FC Barcelona vs. Alavés es uno de los partidos más atractivos de la Fecha 14 de LaLiga. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver FC Barcelona - Alavés EN VIVO?

España: DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+ (TV y streaming).

Streaming oficial: mediante la app de DAZN y la plataforma de Movistar Plus.

En la Jornada 13 de LaLiga, el Barcelona goleó 4-0 al Athletic Club. (Foto: Josep LAGO / AFP) / JOSEP LAGO

¿Cómo ver el partido online por DAZN LaLiga TV?

Suscripción activa a DAZN (plan que incluye LaLiga EA Sports).

Acceso desde app DAZN (móvil, Smart TV, PC, tablets o consolas).

También disponible dentro de los paquetes de Movistar Plus+ que incluyen DAZN LaLiga.

¿Cuánto cuesta DAZN LaLiga TV en España?

Plan DAZN LaLiga: 18,99 € al mes (solo partidos de LaLiga).

Plan DAZN Total: 29,99 € al mes (incluye más competiciones como Champions, Premier, Fórmula 1 y más).

Opción a través de Movistar Plus+, según el paquete contratado.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO en España?

Para ver DAZN en España, basta con suscribirte en www.dazn.com/es-ES o llamar al número gratuito 900 999 823 para activar tu Plan Fútbol. El registro es rápido y permite disfrutar de LALIGA EA Sports, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la NFL y más deportes en una sola plataforma.

La aplicación de DAZN está disponible para Smart TV, dispositivos móviles, consolas y ordenadores, ofreciendo la posibilidad de ver el partido FC Barcelona - Alavés en vivo y online, con calidad HD y sin cortes.