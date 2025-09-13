El FC Barcelona recibe al Valencia este domingo 14 de septiembre en la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025/26, en un partido que promete emociones fuertes y que se disputará en el Estadi Johan Cruyff, debido a que el Camp Nou continúa en remodelación. El encuentro será transmitido en directo por DAZN LaLiga TV y Movistar Plus, plataformas que ofrecen acceso exclusivo a los grandes duelos del campeonato español. Aquí te contamos todos los detalles: horario oficial, canales, cómo ver online y cuánto cuesta contratar DAZN o Movistar Plus para seguir el clásico entre culés y ché.
¿Cuándo y dónde se juega el Barcelona vs Valencia por LaLiga?
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Hora: 21:00 horas (España peninsular)
- Estadio: Estadi Johan Cruyff (Barcelona)
Canales que transmiten Barcelona vs Valencia en España
El duelo podrá seguirse en España a través de DAZN LaLiga TV y Movistar Plus. Ambas plataformas cuentan con los derechos de retransmisión de LaLiga EA Sports para la temporada 2025/26.
- DAZN LaLiga TV (vía streaming o app)
- Movistar Plus+ (televisión y online)
¿Cuánto cuesta ver LaLiga en DAZN y Movistar Plus?
- DAZN España: Desde 14,99 €/mes (con permanencia anual) para acceder al paquete de fútbol, que incluye partidos de LaLiga.
- Movistar Plus+ con DAZN: El pack de DAZN cuesta 15 €/mes adicionales para clientes de Movistar que ya tengan contratado un paquete de TV.
Los precios pueden variar según la oferta y promociones vigentes, pero ambas plataformas garantizan acceso a los encuentros más importantes de LaLiga.
Cómo ver el Barcelona vs Valencia en DAZN
Para seguir el partido, basta con tener una suscripción activa a DAZN y acceder desde cualquiera de sus dispositivos compatibles:
- App móvil (iOS/Android)
- Smart TVs (Samsung, LG, Android TV, etc.)
- Navegadores web
- Dispositivos de streaming (Apple TV, Chromecast, Roku, Fire Stick)
Movistar Plus+ y otras opciones
Los clientes de Movistar Plus+ también podrán ver el Barcelona vs Valencia en directo desde su decodificador de televisión, o a través de la aplicación y la web oficial del servicio, siempre que tengan contratado el paquete de fútbol que incluye DAZN.