La Supercopa de España 2026 levanta el telón de sus semifinales con un duelo de alto voltaje entre FC Barcelona y Athletic Club, que se medirán este miércoles 7 de enero en el imponente Estadio King Abdullah de Yeda, en Arabia Saudita. En juego no solo estará el boleto a la gran final, sino también el prestigio de dos históricos del fútbol español que buscarán arrancar el año con un golpe de autoridad en un escenario internacional.

El Barcelona llega a esta cita envuelto en confianza y buen fútbol. Tras imponerse 2-0 en el derbi catalán ante Espanyol, el equipo culé se mantiene como único líder de LaLiga y atraviesa una racha impresionante de ocho victorias consecutivas en todas las competiciones. Bajo ese impulso, los dirigidos por Hansi Flick saben que este torneo representa una oportunidad ideal para confirmar su dominio y sumar un nuevo título al palmarés azulgrana.

Enfrente estará un Athletic Bilbao que quiere desafiar los pronósticos y recuperar protagonismo en un escenario grande. Los leones llegan tras igualar 1-1 ante Osasuna y se ubican en la octava posición de LaLiga, pero confían en su carácter competitivo para sorprender. El antecedente más reciente favorece claramente al Barça, que goleó 4-0 en el Camp Nou el pasado 22 de noviembre, aunque en una semifinal todo puede cambiar y la Supercopa promete un choque cargado de intensidad, historia y ambición.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO?

España : DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+ (TV y streaming).

: DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+ (TV y streaming). Streaming oficial: mediante la app de DAZN y la plataforma de Movistar Plus.

¿Cómo ver el partido online por DAZN LaLiga TV?

Suscripción activa a DAZN (plan que incluye LaLiga EA Sports).

Acceso desde app DAZN (móvil, Smart TV, PC, tablets o consolas).

También disponible dentro de los paquetes de Movistar Plus+ que incluyen DAZN LaLiga.

¿Cuánto cuesta DAZN LaLiga TV en España?

Plan DAZN LaLiga: 18,99 € al mes (solo partidos de LaLiga).

(solo partidos de LaLiga). Plan DAZN Total: 29,99 € al mes (incluye más competiciones como Champions, Premier, Fórmula 1 y más).

(incluye más competiciones como Champions, Premier, Fórmula 1 y más). Opción a través de Movistar Plus+, según el paquete contratado.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO en España?

Para ver DAZN en España, basta con suscribirte en www.dazn.com/es-ES o llamar al número gratuito 900 999 823 para activar tu Plan Fútbol. El registro es rápido y permite disfrutar de LALIGA EA Sports, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la NFL y más deportes en una sola plataforma.

La aplicación de DAZN está disponible para Smart TV, dispositivos móviles, consolas y ordenadores, ofreciendo la posibilidad de ver el partido Barcelona vs. Athletic Club en vivo y online, con calidad HD y sin cortes.

Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: miércoles 7 de enero de 2026

miércoles 7 de enero de 2026 Lugar: King Abdullah Sports City

King Abdullah Sports City Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 8:00 p.m. España

2:00 p.m. Perú y Colombia / 8:00 p.m. España Canal TV: DAZN LaLiga TV

DAZN LaLiga TV Streaming: DAZN