El Real Madrid, con un puntaje ideal, se medirá con el Levante en la jornada 6 de la Liga en el estadio Ciutat de Valencia. Los pupilos de Xabi Alonso han ganado sus cinco partidos disputados y buscarán seguir en la cima de la clasificación para alejarse de sus rivales. El partido de hoy, martes 23 de septiembre, se juega a partir de las 9:30 p.m. (horario peninsular) . Si estás en España, el juego será transmitido a través de DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+, tanto por televisión como vía streaming online.

El Real Madrid, actual líder de LaLiga, visita el Ciutat de València. Aunque llegan reforzados por la presencia de Kylian Mbappé, el equipo afronta el partido con la tensión del descontento de Vinícius por su falta de continuidad. Por su parte, el Levante UD, que viene de conseguir su primera victoria de la temporada frente al Girona gracias a Etta Eyong y Carlos Álvarez, buscará aprovechar esta situación para conseguir un resultado positivo.

¿Dónde ver el Levante - Real Madrid EN DIRECTO?

El partido se transmitirá en DAZN LaLiga TV en directo online, señal que está disponible en su versión de televisión y también en la plataforma de streaming DAZN, lo que permitirá seguir el duelo desde dispositivos móviles, tablets, Smart TV y ordenadores.

Canal de TV: DAZN LaLiga TV

Streaming online: DAZN (con suscripción activa)

Disponibilidad: España y otros territorios autorizados

¿Cuánto cuesta ver LaLiga en DAZN y Movistar Plus?

DAZN España: Desde 14,99 €/mes (con permanencia anual) para acceder al paquete de fútbol, que incluye partidos de LaLiga.

Movistar Plus+ con DAZN: El pack de DAZN cuesta 15 €/mes adicionales para clientes de Movistar que ya tengan contratado un paquete de TV.

Los precios pueden variar según la oferta y promociones vigentes, pero ambas plataformas garantizan acceso a los encuentros más importantes de LaLiga.

Alineaciones posibles de Real Madrid y Levante

Posible once del Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Matías Moreno, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Oriol Rey, Vencedor, Pablo Martínez; Iván Romero y Etta Eyong.

Posible once del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius.

Dónde, cuándo y a qué hora ver Levante vs. Real Madrid

Partido: Levante UD vs Real Madrid

Fecha: martes, 23 de septiembre de 2025

Lugar: Estadio Ciudad de Valencia

Jornada: sexta de LaLiga 2025-2026