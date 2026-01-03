El equipo de Xabi Alonso vuelve a la acción en LaLiga. Este domingo 4 de enero, mira el partido de Real Madrid vs. Real Betis, a través de la señal de DAZN LaLiga TV en directo, a partir de las 4:15 p.m. hora peninsular, por la Jornada 18 del campeonato local. El Santiago Bernabéu será el escenario que albergue este duelo clave para los locales, que no pueden perderle más el paso al Barcelona, que se ha despegado 4 puntos por encima de los merengues. Aquí, todos los detalles para ver la transmisión.
¿Dónde ver Real Madrid - Betis EN VIVO?
- España: DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+ (TV y streaming).
- Streaming oficial: mediante la app de DAZN y la plataforma de Movistar Plus.
¿Cómo ver el partido online por DAZN LaLiga TV?
- Suscripción activa a DAZN (plan que incluye LaLiga EA Sports).
- Acceso desde app DAZN (móvil, Smart TV, PC, tablets o consolas).
- También disponible dentro de los paquetes de Movistar Plus+ que incluyen DAZN LaLiga.
¿Cuánto cuesta DAZN LaLiga TV en España?
- Plan DAZN LaLiga: 18,99 € al mes (solo partidos de LaLiga).
- Plan DAZN Total: 29,99 € al mes (incluye más competiciones como Champions, Premier, Fórmula 1 y más).
- Opción a través de Movistar Plus+, según el paquete contratado.
¿Cómo ver DAZN EN VIVO en España?
Para ver DAZN en España, basta con suscribirte en www.dazn.com/es-ES o llamar al número gratuito 900 999 823 para activar tu Plan Fútbol. El registro es rápido y permite disfrutar de LALIGA EA Sports, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la NFL y más deportes en una sola plataforma.
La aplicación de DAZN está disponible para Smart TV, dispositivos móviles, consolas y ordenadores, ofreciendo la posibilidad de ver el partido Real Madrid - Betis en vivo y online, con calidad HD y sin cortes.
Real Madrid vs. Betis EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: domingo 4 de enero de 2026
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
- Horario: 10:15 a.m. Perú y Colombia / 4:15 p.m. España
- Canal TV: DAZN LaLiga TV
- Streaming: DAZN