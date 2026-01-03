El equipo de Xabi Alonso vuelve a la acción en LaLiga. Este domingo 4 de enero, mira el partido de Real Madrid vs. Real Betis, a través de la señal de DAZN LaLiga TV en directo, a partir de las 4:15 p.m. hora peninsular, por la Jornada 18 del campeonato local . El Santiago Bernabéu será el escenario que albergue este duelo clave para los locales, que no pueden perderle más el paso al Barcelona, que se ha despegado 4 puntos por encima de los merengues. Aquí, todos los detalles para ver la transmisión.

¿Dónde ver Real Madrid - Betis EN VIVO?

España : DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+ (TV y streaming).

: DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+ (TV y streaming). Streaming oficial: mediante la app de DAZN y la plataforma de Movistar Plus.

¿Cómo ver el partido online por DAZN LaLiga TV?

Suscripción activa a DAZN (plan que incluye LaLiga EA Sports).

Acceso desde app DAZN (móvil, Smart TV, PC, tablets o consolas).

También disponible dentro de los paquetes de Movistar Plus+ que incluyen DAZN LaLiga.

¿Cuánto cuesta DAZN LaLiga TV en España?

Plan DAZN LaLiga: 18,99 € al mes (solo partidos de LaLiga).

(solo partidos de LaLiga). Plan DAZN Total: 29,99 € al mes (incluye más competiciones como Champions, Premier, Fórmula 1 y más).

(incluye más competiciones como Champions, Premier, Fórmula 1 y más). Opción a través de Movistar Plus+, según el paquete contratado.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO en España?

Para ver DAZN en España, basta con suscribirte en www.dazn.com/es-ES o llamar al número gratuito 900 999 823 para activar tu Plan Fútbol. El registro es rápido y permite disfrutar de LALIGA EA Sports, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la NFL y más deportes en una sola plataforma.

La aplicación de DAZN está disponible para Smart TV, dispositivos móviles, consolas y ordenadores, ofreciendo la posibilidad de ver el partido Real Madrid - Betis en vivo y online, con calidad HD y sin cortes.

Real Madrid vs. Betis EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 4 de enero de 2026

domingo 4 de enero de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Horario: 10:15 a.m. Perú y Colombia / 4:15 p.m. España

10:15 a.m. Perú y Colombia / 4:15 p.m. España Canal TV: DAZN LaLiga TV

DAZN LaLiga TV Streaming: DAZN