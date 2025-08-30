Barcelona visita al Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26. (Foto: FC Barcelona)
Renato Cardenas C.
El Rayo Vallecano vs FC Barcelona en vivo será uno de los choques más atractivos de la jornada de LaLiga 2025-2026. El equipo de Hansi Flick llega al Estadio de Vallecas con puntaje ideal tras ganar a Mallorca y remontar al Levante, mientras que el conjunto de Íñigo Pérez busca sorprender a los campeones tras un inicio irregular en el torneo. El partido se jugará este domingo 31 de agosto a las 21:30 (hora de España) y podrá verse en exclusiva a través de DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+, tanto en televisión como en streaming online.

¿Dónde ver Rayo Vallecano vs Barcelona en España por TV?

  • Canal de TV: DAZN LaLiga TV (Movistar Plus+)
  • Horario en España: 21:30 horas

La señal estará disponible en todo el territorio español a través del paquete de fútbol contratado en Movistar Plus+.

Cómo ver Rayo Vallecano vs Barcelona en streaming online

El partido también podrá seguirse en directo desde cualquier dispositivo mediante la app oficial de DAZN o a través de la plataforma de Movistar Plus+. Solo se necesita una suscripción activa para disfrutar de la transmisión en vivo.

El presente de ambos equipos en LaLiga

  • Barcelona: Arrancó con dos victorias seguidas, 3-0 ante Mallorca y 3-2 frente a Levante con goles de Pedri y Ferran Torres.
  • Rayo Vallecano: Ganó 3-1 al Girona en su debut liguero, pero cayó 1-0 contra Athletic en San Mamés con gol de Oihan Sancet.

Historial Rayo Vallecano vs Barcelona

En 45 enfrentamientos por LaLiga, el Barcelona domina con claridad:

  • 28 triunfos del Barça
  • 10 empates
  • 7 victorias del Rayo Vallecano

La última vez que se enfrentaron en Vallecas fue el 27 de agosto de 2024, con triunfo culé por 2-1 gracias a los tantos de Pedri y Dani Olmo.

FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26
FC Barcelona visita al Rayo Vallecano Levante este domingo 31 de agosto en el Estadio de Vallecas en Madrid por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC
