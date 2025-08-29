Real Madrid y Mallorca se enfrentan por La Liga 2025-26. (Foto: Real Madrid y Mallorca en 'X')
Renato Cardenas C.
El Real Madrid vs RCD Mallorca en vivo será uno de los grandes atractivos de la jornada de LaLiga 2025-26. El equipo de Xabi Alonso llega al partido en el Santiago Bernabéu con puntaje ideal tras vencer a Osasuna y Oviedo, mientras que el conjunto balear busca su primera victoria de la temporada después de caer ante el Barcelona y empatar con el Celta. El duelo está programado para este sábado 30 de agosto a las 21:30 horas (hora de España) y se podrá ver en exclusiva a través de DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+, tanto por televisión como en streaming online. Aquí te contamos todos los detalles de cómo y dónde ver el partido en España.

Real Madrid vs Mallorca: hora del partido en España

  • Día: Sábado 30 de agosto
  • Hora: 21:30 (hora local)
  • Estadio: Santiago Bernabéu

¿Dónde ver Real Madrid vs Mallorca en España?

El encuentro será transmitido en exclusiva por DAZN LaLiga TV, dentro del paquete de Movistar Plus+.

  • Televisión: DAZN LaLiga TV (Movistar Plus+)
  • Streaming online: App DAZN y Movistar Plus+
Cómo ver Real Madrid vs Mallorca en streaming

Si prefieres verlo desde tu móvil, tablet o Smart TV, podrás hacerlo a través de la aplicación oficial de DAZN o desde la plataforma Movistar Plus+. Solo necesitas una suscripción activa para disfrutar del encuentro en directo desde cualquier lugar de España.

Real Madrid vs. Mallorca: presente de ambos equipos

  • Real Madrid: Arrancó con puntaje ideal tras vencer a Osasuna (1-0) y golear al Oviedo (3-0) con doblete de Mbappé y gol de Vini Jr.
  • Mallorca: Perdió 3-0 en su debut contra Barcelona y luego igualó 1-1 con Celta gracias a un tanto de Mateu Morey en los minutos finales.

Historial reciente entre Real Madrid y Mallorca

En 75 enfrentamientos de Liga, el balance es claro:

  • 46 victorias para Real Madrid
  • 13 empates
  • 16 triunfos de Mallorca

El último cruce en el Bernabéu terminó 2-1 para los blancos, con goles de Mbappé y Jacobo Ramón.

Real Madrid vs. RCD Mallorca por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26
Real Madrid recibe a RCD Mallorca este sábado 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC
Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

