El Real Madrid vs RCD Mallorca en vivo será uno de los grandes atractivos de la jornada de LaLiga 2025-26. El equipo de Xabi Alonso llega al partido en el Santiago Bernabéu con puntaje ideal tras vencer a Osasuna y Oviedo, mientras que el conjunto balear busca su primera victoria de la temporada después de caer ante el Barcelona y empatar con el Celta. El duelo está programado para este sábado 30 de agosto a las 21:30 horas (hora de España) y se podrá ver en exclusiva a través de DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+, tanto por televisión como en streaming online. Aquí te contamos todos los detalles de cómo y dónde ver el partido en España.
Real Madrid vs Mallorca: hora del partido en España
- Día: Sábado 30 de agosto
- Hora: 21:30 (hora local)
- Estadio: Santiago Bernabéu
¿Dónde ver Real Madrid vs Mallorca en España?
El encuentro será transmitido en exclusiva por DAZN LaLiga TV, dentro del paquete de Movistar Plus+.
- Televisión: DAZN LaLiga TV (Movistar Plus+)
- Streaming online: App DAZN y Movistar Plus+
Cómo ver Real Madrid vs Mallorca en streaming
Si prefieres verlo desde tu móvil, tablet o Smart TV, podrás hacerlo a través de la aplicación oficial de DAZN o desde la plataforma Movistar Plus+. Solo necesitas una suscripción activa para disfrutar del encuentro en directo desde cualquier lugar de España.
Real Madrid vs. Mallorca: presente de ambos equipos
- Real Madrid: Arrancó con puntaje ideal tras vencer a Osasuna (1-0) y golear al Oviedo (3-0) con doblete de Mbappé y gol de Vini Jr.
- Mallorca: Perdió 3-0 en su debut contra Barcelona y luego igualó 1-1 con Celta gracias a un tanto de Mateu Morey en los minutos finales.
Historial reciente entre Real Madrid y Mallorca
En 75 enfrentamientos de Liga, el balance es claro:
- 46 victorias para Real Madrid
- 13 empates
- 16 triunfos de Mallorca
El último cruce en el Bernabéu terminó 2-1 para los blancos, con goles de Mbappé y Jacobo Ramón.