El Real Madrid vs RCD Mallorca en vivo será uno de los grandes atractivos de la jornada de LaLiga 2025-26. El equipo de Xabi Alonso llega al partido en el Santiago Bernabéu con puntaje ideal tras vencer a Osasuna y Oviedo, mientras que el conjunto balear busca su primera victoria de la temporada después de caer ante el Barcelona y empatar con el Celta. El duelo está programado para este sábado 30 de agosto a las 21:30 horas (hora de España) y se podrá ver en exclusiva a través de DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+, tanto por televisión como en streaming online. Aquí te contamos todos los detalles de cómo y dónde ver el partido en España.

Real Madrid vs Mallorca: hora del partido en España

Día: Sábado 30 de agosto

Sábado 30 de agosto Hora: 21:30 (hora local)

21:30 (hora local) Estadio: Santiago Bernabéu

¿Dónde ver Real Madrid vs Mallorca en España?

El encuentro será transmitido en exclusiva por DAZN LaLiga TV, dentro del paquete de Movistar Plus+.

Televisión: DAZN LaLiga TV (Movistar Plus+)

DAZN LaLiga TV (Movistar Plus+) Streaming online: App DAZN y Movistar Plus+

Real Madrid y Mallorca se enfrentan por La Liga 2025-26. (Foto: Real Madrid y Mallorca en 'X')

Cómo ver Real Madrid vs Mallorca en streaming

Si prefieres verlo desde tu móvil, tablet o Smart TV, podrás hacerlo a través de la aplicación oficial de DAZN o desde la plataforma Movistar Plus+. Solo necesitas una suscripción activa para disfrutar del encuentro en directo desde cualquier lugar de España.

Real Madrid vs. Mallorca: presente de ambos equipos

Real Madrid : Arrancó con puntaje ideal tras vencer a Osasuna (1-0) y golear al Oviedo (3-0) con doblete de Mbappé y gol de Vini Jr.

: Arrancó con puntaje ideal tras vencer a Osasuna (1-0) y golear al Oviedo (3-0) con doblete de Mbappé y gol de Vini Jr. Mallorca: Perdió 3-0 en su debut contra Barcelona y luego igualó 1-1 con Celta gracias a un tanto de Mateu Morey en los minutos finales.

Historial reciente entre Real Madrid y Mallorca

En 75 enfrentamientos de Liga, el balance es claro:

46 victorias para Real Madrid

para Real Madrid 13 empates

16 triunfos de Mallorca

El último cruce en el Bernabéu terminó 2-1 para los blancos, con goles de Mbappé y Jacobo Ramón.

Real Madrid recibe a RCD Mallorca este sábado 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC