El Real Madrid se enfrenta a un nuevo desafío en su defensa del título de La Liga, esta vez a domicilio contra el Real Oviedo. El partido, programado para el domingo 24 de agosto de 2025, se disputará en el Estadio Carlos Tartiere, prometiendo un emocionante encuentro entre ambos equipos.

El Real Oviedo llega a este partido tras una derrota 2-0 ante el Villarreal. A pesar de la caída, el equipo buscará revertir la situación en su estadio y dar la sorpresa ante el gigante de Madrid. Por otro lado, el Real Madrid viene con el impulso de una victoria 1-0 en casa contra el Osasuna, donde Kylian Mbappé anotó el gol de la victoria, consolidando su posición como una pieza clave en el esquema de Xabi Alonso.

¿Dónde ver Real Oviedo - Real Madrid en directo?

El enfrentamiento entre Real Madrid y Real Oviedo se podrá seguir en exclusiva a través de DAZN, dentro del paquete que incluye 5 partidos por jornada de LALIGA EA SPORTS en 35 de las 38 fechas del campeonato. Además, los suscriptores podrán disfrutar de ligas como la Premier League, Serie A, Bundesliga, y toda la acción de LALIGA HYPERMOTION.

El servicio de streaming ofrece la posibilidad de ver los partidos en alta definición, sin anuncios y desde múltiples dispositivos: Smart TV, ordenador, smartphone o tablet. Una solución ideal para no perder detalle del estreno liguero del conjunto merengue ante el equipo navarro.

¿Cómo ver DAZN, Real Oviedo - Real Madrid EN DIRECTO?

Para acceder al Real Oviedo vs. Real Madrid en vivo, los usuarios deberán contar con una suscripción activa a DAZN. Actualmente, la plataforma ofrece el Plan Fútbol desde 14,99 € al mes durante 12 meses (con suscripción anual y pago mensual), gracias a una promoción por tiempo limitado. También está disponible una opción sin compromiso por 29,99 € al mes, o un plan anual con pago único de 165,99 € si se contrata antes del 29 de septiembre.

Los aficionados que deseen una experiencia aún más completa pueden optar por el Plan Premium, que incluye fútbol más motor (Fórmula 1 y MotoGP), por 31,99 €/mes con compromiso anual o 44,99 €/mes sin permanencia. El pago único anual asciende a 351,99 €.

Las suscripciones pueden gestionarse directamente desde la web oficial de DAZN. Una vez registrado, es posible acceder a todo el contenido desde cualquier dispositivo compatible.

